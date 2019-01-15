Мужская сборная Беларуси на ЧЕ сыграет в группе с Македонией, Финляндией, Россией, Словенией и Турцией 

Сегодня в Брюсселе состоялась жеребьевка финального этапа мужского чемпионата Европы.

Соперниками белорусов станут сборные Словении, России, Финляндии, Турции и Македонии (Матчи пройдут в Словении).

Остальные группы:

Группа А: Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния

Группа B: Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия

Группа D: Голландия, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория

Финальный этап Евро пройдет с 12 по 29 сентября в четырех странах – Франции, Бельгии, Голландии и Словении.

По итогам группового этапа в 1/8 финала выходят по 4 сильнейшие команды из группы.

Белорусская женская национальная команда узнает своих соперниц 23 января. Жеребьевка пройдет в Стамбуле в 14:00 по минскому времени.



