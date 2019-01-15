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Мужская сборная Беларуси на ЧЕ сыграет в группе с Македонией, Финляндией, Россией, Словенией и Турцией
16.01.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Брюсселе состоялась жеребьевка финального этапа мужского чемпионата Европы.
Соперниками белорусов станут сборные Словении, России, Финляндии, Турции и Македонии (Матчи пройдут в Словении).
Остальные группы:
Группа А: Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния
Группа B: Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия
Группа D: Голландия, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория
Финальный этап Евро пройдет с 12 по 29 сентября в четырех странах – Франции, Бельгии, Голландии и Словении.
По итогам группового этапа в 1/8 финала выходят по 4 сильнейшие команды из группы.
Белорусская женская национальная команда узнает своих соперниц 23 января. Жеребьевка пройдет в Стамбуле в 14:00 по минскому времени.
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Мужская сборная Беларуси на ЧЕ сыграет в группе с Македонией, Финляндией, Россией, Словенией и Турцией
Сегодня в Брюсселе состоялась жеребьевка финального этапа мужского чемпионата Европы.
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