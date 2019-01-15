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«Ман Сити» отказался давать комментарии УЕФА по ФФП и заявил, что обвинения основаны на взломанных данных 

16.01.2019 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» отказался дать УЕФА какие-либо комментарии по поводу обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Комитет УЕФА, ответственный за ФФП, перед Рождеством направил в «Ман Сити» письмо с комментариями по поводу обвинений, опубликованных в  Der Spiegel.

Клуб ответил, что обвинения основаны на «взломанных или украденных» электронных письмах и призвал УЕФА содействовать более надежной защите от хакеров.

По информации источника, расследование в отношении «Сити» не началось, хотя УЕФА и орган финансового контроля клубов (CFCB) рассматривают вопрос о его начале.

Der Spiegel построил обвинения на небольшом количестве электронных писем, которые, как утверждалось, были переданы ему анонимным лицом из Португалии, которому присвоено имя Джон.

Издание заявило, будто Джон отрицал, что внутренняя переписка «Сити», УЕФА, ФИФА и нескольких других футбольных клубов и организаций была взломана, заявив, что у него надежные источники.

Поскольку «Сити» отказался комментировать обвинения, но не отрицал, что указанные электронные письма были подлинными, чиновники CFCB и УЕФА обсуждают, как действовать дальше.

Сообщалось, что «Ман Сити» обходил правила ФФП, в частности, владелец клуба выплатил в бюджет 67 миллионов евро за спонсора – Etihad Airways, в то время как авиакомпания перечислила всего 9 миллионов. 

УЕФА подтвердил, что «Ман Сити» могут отстранить от еврокубков за нарушение ФФП 

«Ман Сити» издевается над ФФП, и ему за это наверняка ничего не будет

 
 
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«Манчестер Сити» отказался дать УЕФА какие-либо комментарии по поводу обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей (ФФП).
 
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