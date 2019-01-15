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Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»

16.01.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» обыграл «Милан» (1:0) в матче за Суперкубок Италии.

Единственный гол в матче забил форвард туринцев Криштиану Роналду.

Суперкубок стал первым трофеем для португальца после перехода в «Ювентус» из «Реала».

 
 
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«Ювентус» обыграл «Милан» (1:0) в матче за Суперкубок Италии.
 
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