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Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»
16.01.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» обыграл «Милан» (1:0) в матче за Суперкубок Италии.
Единственный гол в матче забил форвард туринцев Криштиану Роналду.
Суперкубок стал первым трофеем для португальца после перехода в «Ювентус» из «Реала».
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«Ювентус» обыграл «Милан» (1:0) в матче за Суперкубок Италии.
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