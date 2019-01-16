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Кубок Испании. 1/8 финала. «Леганес» победил «Реал», но вылетел, «Жирона» выбила «Атлетико»

16.01.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Испании проходят ответные матчи 1/8 финала Кубка страны. «Атлетико» примет «Жирону», «Реал» в гостях сыграет с «Леганесом», а «Барселона» встретится с «Леванте».

Кубок Испании

1/8 финала

Ответные матчи

Вальядолид – Хетафе 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
15 января, 21.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29, пенальти Анхель, 1:1 – 50 Верде.
ВальядолидЙоэль, Мартинес, Салису, Антоньито, Хоакин Фернандес, Кеко (Плано, 68), Суарес, Алькарас, Ануар, Верде, Чоп (Унал, 68).
ХетафеЧичисола, Фулькье, Микел, Бруно Гонсалес, Суарес, Ибаньес (Даконам, 69), Арамбарри, Фламини (Максимович, 46), Дуро, Анхель, Сайс (Мата, 82).
Предупреждения:
Ануар (16), Чичисола (30), Мартинес (33), Антунеш (33), Алькарас (70), Даконам (73), Бруно Гонсалес (84).

Первый матч: 0:1

Валенсия – Спортинг Хихон 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
15 января, 23.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 65 Санти Мина, 2:0 – 76 Санти Мина, 3:0 – 90 Ферран Торрес.
ВаленсияДоменек, Диакаби, Рубен Везу, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Коклен (Солер, 62), Парехо, Ли Кан Ин (Черышев, 87), Родриго (Санти Мина, 46), Гамейро.
Спортинг ХихонДани Мартин, Бабен, Хуан Родригес, Кордеро, Ноблехас (Диас, 77), Начо Мендес, Кофи, Лод, Перес (Травер, 45), Блэкмэн (Джурджевич, 67), Молинеро.
Предупреждения:
Блэкмэн (18), Васс (21), Диакаби (41), Коклен (42), Ноблехас (51), Джурджевич (79).

Первый матч: 1:2

Атлетико – Жирона 3:3 (1:1, 2:2)
Дата проведения
16 января, 21.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Калинич, 1:1 – 37 Фернандес, 1:2 – 59 Стуани, 2:2 – 66 Корреа, 3:2 – 84 Гризманн, 3:3 – 88 Гарсия.
АтлетикоАдан, Хименес, Хуанфран (Люка Эрнандес, 67), Арьяс, Годин, Сауль (Родри Эрнандес, 56), Парти, Лемар, Коке (Гризманн, 61), Корреа, Калинич.
ЖиронаИрайсос, Рамальо, Эспиноса, Муньеса, Гранель (Понс, 73), Порро, Дуглас Луис, Фернандес, Алеиш Гарсия, Стуани (Гарсия, 82), Лосано (Думбия, 68).
Предупреждения:
Люка Эрнандес (69), Гризманн (85), Ирайсос (90), Порро (90).

Первый матч: 1:1

Севилья – Атлетик 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
16 января, 22.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 77 Гурусета.
СевильяСориано, Меркадо, Каррису, Ньяньон, Амаду, Алеиш Видаль, Васкес (Сарабия, 63), Меса (Банега, 74), Промес, Мунир, Бен-Йеддер (Сальватьерра, 71).
АтлетикСимон, Нуньес, Баленсиага, Де Маркос, Сан Хосе, Итурраспе (Муниаин, 73), Ноласкоайн, Лопес (Дани Гарсия, 65), Сусаета (Кордоба, 81), Ибаи Гомес, Гурусета.
Предупреждения:
Каррису (89), Муниаин (90).

Первый матч: 3:1

Леганес – Реал Мадрид 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 января, 23.30, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 30 Брэйтуэйт.
ЛеганесКуэльяр, Омеруо, Сиовас, Кравец (Сильва, 75), Бустинса (Эн-Несири, 70), Гумбау (Хосе Арнаис, 63), Эрасо, Сабин Мерино, Ресио, Хуанфран, Брэйтуэйт.
Реал МадридНавас, Начо, Варан, Регилон (Себальос, 46), Марсело, Васкес (Браим Диас, 86), Каземиро, Иско (Гонсалес, 68), Вальверде, Винисиус Жуниор, Одриосола.
Предупреждения:
Ресио (73), Винисиус Жуниор (82), Каземиро (90), Себальос (90).

Первый матч: 0:3

Реал Сосьедад – Бетис
Дата проведения
17 января, 21.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:0

Эспаньол – Вильярреал
Дата проведения
17 января, 22.30, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:2

Барселона – Леванте
Дата проведения
17 января, 23.30, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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