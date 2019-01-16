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Кубок Испании. 1/8 финала. «Леганес» победил «Реал», но вылетел, «Жирона» выбила «Атлетико»
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В Испании проходят ответные матчи 1/8 финала Кубка страны. «Атлетико» примет «Жирону», «Реал» в гостях сыграет с «Леганесом», а «Барселона» встретится с «Леванте».
Кубок Испании
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
-
15 января, 21.30, «Хосе Соррилья»
- Голы:
-
0:1 –
29, пенальти Анхель,
1:1 –
50 Верде.
Вальядолид –
Йоэль, Мартинес, Салису, Антоньито, Хоакин Фернандес, Кеко (Плано, 68), Суарес, Алькарас, Ануар, Верде, Чоп (Унал, 68).
Хетафе –
Чичисола, Фулькье, Микел, Бруно Гонсалес, Суарес, Ибаньес (Даконам, 69), Арамбарри, Фламини (Максимович, 46), Дуро, Анхель, Сайс (Мата, 82).
- Предупреждения:
-
Ануар
(16), Чичисола
(30), Мартинес
(33), Антунеш
(33), Алькарас
(70), Даконам
(73), Бруно Гонсалес
(84).
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
-
15 января, 23.30, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
65 Санти Мина,
2:0 –
76 Санти Мина,
3:0 –
90 Ферран Торрес.
Валенсия –
Доменек, Диакаби, Рубен Везу, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Коклен (Солер, 62), Парехо, Ли Кан Ин (Черышев, 87), Родриго (Санти Мина, 46), Гамейро.
Спортинг Хихон –
Дани Мартин, Бабен, Хуан Родригес, Кордеро, Ноблехас (Диас, 77), Начо Мендес, Кофи, Лод, Перес (Травер, 45), Блэкмэн (Джурджевич, 67), Молинеро.
- Предупреждения:
-
Блэкмэн
(18), Васс
(21), Диакаби
(41), Коклен
(42), Ноблехас
(51), Джурджевич
(79).
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
-
16 января, 21.30, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
-
1:0 –
12 Калинич,
1:1 –
37 Фернандес,
1:2 –
59 Стуани,
2:2 –
66 Корреа,
3:2 –
84 Гризманн,
3:3 –
88 Гарсия.
Атлетико –
Адан, Хименес, Хуанфран (Люка Эрнандес, 67), Арьяс, Годин, Сауль (Родри Эрнандес, 56), Парти, Лемар, Коке (Гризманн, 61), Корреа, Калинич.
Жирона –
Ирайсос, Рамальо, Эспиноса, Муньеса, Гранель (Понс, 73), Порро, Дуглас Луис, Фернандес, Алеиш Гарсия, Стуани (Гарсия, 82), Лосано (Думбия, 68).
- Предупреждения:
-
Люка Эрнандес
(69), Гризманн
(85), Ирайсос
(90), Порро
(90).
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
-
16 января, 22.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
-
0:1 –
77 Гурусета.
Севилья –
Сориано, Меркадо, Каррису, Ньяньон, Амаду, Алеиш Видаль, Васкес (Сарабия, 63), Меса (Банега, 74), Промес, Мунир, Бен-Йеддер (Сальватьерра, 71).
Атлетик –
Симон, Нуньес, Баленсиага, Де Маркос, Сан Хосе, Итурраспе (Муниаин, 73), Ноласкоайн, Лопес (Дани Гарсия, 65), Сусаета (Кордоба, 81), Ибаи Гомес, Гурусета.
- Предупреждения:
-
Каррису
(89), Муниаин
(90).
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
-
16 января, 23.30, «Бутарке»
- Гол:
-
1:0 –
30 Брэйтуэйт.
Леганес –
Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Кравец (Сильва, 75), Бустинса (Эн-Несири, 70), Гумбау (Хосе Арнаис, 63), Эрасо, Сабин Мерино, Ресио, Хуанфран, Брэйтуэйт.
Реал Мадрид –
Навас, Начо, Варан, Регилон (Себальос, 46), Марсело, Васкес (Браим Диас, 86), Каземиро, Иско (Гонсалес, 68), Вальверде, Винисиус Жуниор, Одриосола.
- Предупреждения:
-
Ресио
(73), Винисиус Жуниор
(82), Каземиро
(90), Себальос
(90).
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
-
17 января, 21.30, «Аноэта»
Первый матч: 0:0
Первый матч: 2:2
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В Испании проходят ответные матчи 1/8 финала Кубка страны.
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