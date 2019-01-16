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У брестского «Динамо» заблокирован канал на YouTube
16.01.2019 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Официальный канал брестского «Динамо» на
Страница недоступна при заходе с официального сайта команды.
О причинах блокировки канала пока неизвестно.
Из информации, размещенной на странице канала следует, что аккаунт заблокирован из-за многочисленных жалоб на нарушения авторских прав.
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Официальный канал брестского «Динамо» на YouTube заблокирован.
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