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Криштиану Роналду: «У меня есть первый трофей с «Ювентусом». Я очень счастлив»
16.01.2019 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги матча за Суперкубок Италии с «Миланом» (1:0).
«Очень сложный матч. Было жарко, тяжело играть в таких условиях.
Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Очевидно, я счастлив, что забил победный гол.
У меня было намерение начать 2019 год с трофея. Теперь у меня есть первый титул с «Ювентусом». Я очень счастлив.
Это только начало, мы идем шаг за шагом. Мы взяли Суперкубок, теперь нужно усердно работать, чтобы и дальше выигрывать трофеи.
Серия А всегда является главной целью «Ювентуса». Сейчас мы возглавляем турнирную таблицу, но впереди длинный и сложный путь, поэтому нам нужно продолжать работать.
Я посвящаю этот гол команде, своей семье, друзьям и людям во всем мире, которые любят «Ювентус» и Криштиану», – сказал Роналду.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги матча за Суперкубок Италии с «Миланом» (1:0).
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