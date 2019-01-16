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Кубок мира. Спринт. Мартен Фуркад стартует 11-м, Елетнов – 25-м, Чепелин – 53-м

16.01.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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17 января в немецком Рупольдине в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Беларусь представят Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Антон Смольский и Сергей Бочарников.

Дата проведения
17 января, 13.00
Онлайн гонки

Рупольдинг, Германия. Спринт

Стартовый лист

1  Филипп Хорн
2  Феликс Лейтнер
3  Доминик Виндиш
4  Тарьей Бо
5  Жюль Бюрнот
6  Гжегож Гузик
7  Симон Эдер
8  Хенрик Л’Абе Лунн
9  Юлиан Эберхард
10  Арнд Пайффер
11  Мартен Фуркад
12  Ондржей Моравец
13  Эрленд Овренг Бьонтегорд
14  Матей Казар
15  Роман Еремин
16  Владимир Илиев
17  Андрей Расторгуев
18  Симон Дестье
19  Джузеппе Монтелло
20  Дмитрий Пидручный
21  Лукас Хофер
22  Серафин Вистнер
23  Туомас Гренман
24  Антонин Гигонна
25  Роман Елетнов
26  Александр Логинов
27  Йеспер Нелин
28  Дмитрий Малышко
29  Евгений Гараничев
30  Лейф Нордгрин
31  Клемен Бауэр
32  Кентен Фильон-Майе
33  Артем Прима
34  Кароль Домбровски
35  Теро Сеппяля
36  Калев Эрмитс
37  Миха Довжан
38  Бенедикт Долль
39  Ветле Шостад Кристиансен
40  Мартин Понсилуома
41  Доминик Ландертингер
42  Кристиан Гоу
43  Эмильен Жакелен
44  Мартин Отченаш
45  Жереми Финелю
46  Себастьян Самуэльссон
47  Беньямин Вегер
48  Йоханнес Кюн
49  Томас Бормолини
50  Красимир Анев
51  Йоханнес Бо
52  Михал Крчмарж
53  Владимир Чепелин
54  Матвей Елисеев
55  Шон Доэрти
56  Яков Фак
57  Флоран Клод
58  Тьерри Шеналь
59  Антон Смольский
60   Михаэль Реш
61  Михаил Усов
62  Рене Захна
63  Михал Шима
64  Турстейн Стенерсен
65  Митя Дриновец
66  Александр Патриюк
67  Лукаш Журек
68  Ларс Хельге Биркеланд
69  Йонгу Ким
70  Джинле Тан
71  Витаутас Строля
72  Апостолос Ангелис
73  Димитар Герджиков
74  Георге Бута
75  Скотт Гоу
76  Роман Реес
77  Джейк Браун
78  Дамир Растич
79  Сергей Семенов
80  Томаш Крупчик
81  Симон Фуркад
82  Марио Дольдер
83  Тсукаса Кобоноки
84  Максим Цветков
85  Олли Хииденсало
86  Корнел Пукьяну
87  Тобиас Эберхард
88  Владислав Витенко
89  Роланд Лессинг
90  Рок Трсан
91  Косуке Озаки
92  Филипп Наврат
93  Тимур Куц
94  Макс Дартши
95  Эйден Миллар
96  Якуб Штвртецки
97  Мартин Егер
98  Антон Синапов
99  Якко Олави Ранта
100  Линас Банис
101  Рауль Антонио Флоре
102  Семен Сучилов
103  Сергей Бочарников
104  Патрик Браунхофер
105  Даумантс Луса
106  Шимон Бартко
107  Андржей Нендза-Кубинец
108  Артем Тищенко
109  Ван Вэньцян
110  Пеппе Фемлинг
111  Дюджин Чхои
 
 
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17 января в немецком Рупольдине в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт.
 
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