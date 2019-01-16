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Australian Open. В четвертый игровой день Ивашко сыграет против Каррено-Буста

16.01.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Начало игрового дня в 3 часа ночи по белорусскому времени.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Илья Ивашко (Беларусь)
4:2
Дата проведения
17 января, 04.26
Онлайн матча

 

Евгений Донской (Россия)  Филип Краинович (Сербия)
Дата проведения
17 января, 05.00
Онлайн матча

 

Райан Харрисон (США)  Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
17 января, 05.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария)  Милош Раонич (Канада)
6:6
Дата проведения
17 января, 03.54
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия)  Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
17 января, 11.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия)  Жереми Шарди (Франция)
Дата проведения
17 января, 10.00
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия)  Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
17 января, 09.00
Онлайн матча

 

Кеи Нисикори (Япония)  Иво Карлович (Хорватия)
6:3|7:6|5:7|4:3
Дата проведения
17 января, 02.16
Онлайн матча

 

Жоао Соуза (Португалия)  Филипп Кольшрайбер (Германия)
7:5|1:1
Дата проведения
17 января, 03.54
Онлайн матча

 

 

Борна Чорич (Хорватия)  Мартон Фучович (Венгрия)
1:0
Дата проведения
17 января, 04.42
Онлайн матча

 

Хен Чон (Южная Корея)  Пьер-Уг Эрбер (Франция)
Дата проведения
17 января, 05.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Мариус Копил (Румыния)
Дата проведения
17 января, 05.00
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция)  Максимилиан Мартерер (Германия)
Дата проведения
17 января, 05.00
Онлайн матча

 

Таро Даниэль (Япония)  Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
17 января, 06.30
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия)  Леонардо Майер (Аргентина)
Дата проведения
17 января, 05.00
Онлайн матча

 

Алекс Болт (Австралия)  Жиль Симон (Франция)
Дата проведения
17 января, 07.00
Онлайн матча

 

 
 
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Начало игрового дня в 3 часа ночи по белорусскому времени.
 
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