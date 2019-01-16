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Australian Open. В четвертый игровой день Ивашко сыграет против Каррено-Буста
16.01.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Начало игрового дня в 3 часа ночи по белорусскому времени.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
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Начало игрового дня в 3 часа ночи по белорусскому времени.
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