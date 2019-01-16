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Основатель Football Leaks задержан в Венгрии. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

17.01.2019 02:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Венгрии задержали хакера, который считается основателем Football Leaks.

30-летний португалец Руи Пинту был задержан в Будапеште и скоро будет экстрадирован на родину.

Он подозревается в том, что украл электронные документы «Бенфики». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Пинту считается основателем Football Leaks. Он занимается взломом баз данных и почты футбольных клубов с 2015 года, работая в своей штаб-квартире в Будапеште.

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В Венгрии задержали хакера, который считается основателем Football Leaks.
 
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