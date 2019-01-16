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«Челси» согласовал аренду Игуаина до конца сезона с возможным продлением на год
17.01.2019 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
Лондонский клуб согласовал с туринцами аренду 31-летнего аргентинца до конца сезона с возможным продлением на один год.
При этом, по данным Sky in Italy, директор «Челси»
Нападающий знаком главному тренеру «синих» Маурицио Сарри по совместной работе в «Наполи».
Переход Игуаина может ускорить
Прошлым летом
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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды в «Милане», близок к переходу в «Челси».
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