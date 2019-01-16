«Челси» согласовал аренду Игуаина до конца сезона с возможным продлением на год

Форвард Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды в «Милане», близок к переходу в .

Лондонский клуб согласовал с туринцами аренду 31-летнего аргентинца до конца сезона с возможным продлением на один год.

При этом, по данным Sky in Italy, директор «Челси» не уверена в целесообразности подписания Игуаина.

Нападающий знаком главному тренеру «синих» Маурицио Сарри по совместной работе в «Наполи».

Переход Игуаина может ускорить трансфер Альваро Мораты из «Челси» в «Атлетико».

Прошлым летом арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 млн.