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Компания владельца брестского «Динамо» Зайцева может стать одним из главных бенефициаров Оршанского офшора

17.01.2019 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, перед Новым годом президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Оршанского района Витебской области». Проект окрестили Оршанским офшором, отмечают naviny.by.

Отметим, что «Новым центром экономического роста» в Оршанском районе в указе называется мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша» и международная торговая площадка при нем. Проект развивает компания «Бремино групп».

В Оршанском районе «Бремино групп» уже запустила автомобильный терминал, в этом году там запланировано строительство железнодорожного. Он предназначен для обработки грузовых потоков между странами Европы и Азии. Комплекс также будет включать авиационный сектор. Там планируется создать цветочную биржу и обрабатывать почтовые интернет-заказы. Запланированы работы по реконструкции аэродрома «Орша».

Помимо этого «Бремино-Орша» будет включать промышленную зону, офисы, шоу-румы, гостиницу и другие объекты. Предполагается построить 190 тысяч квадратных метров складских и 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Срок завершения всего проекта намечен на декабрь 2023 года. Общие затраты оцениваются в 220 млн долларов.

ФОТО

Одним из учредителей «Бремино групп» является Александр Зайцев, который также владеет брестским «Динамо». Два других учредителя – известные белорусские бизнесмены Николай Воробей и Алексей Олексин. Директором компании является экс-зампред КГБ и Государственного таможенного комитета Василий Дементей.

Александр Зайцев занимается поставками белорусской техники в арабские и африканские страны через компанию «Сохра групп» и планирует добывать золото в Судане и Гане. По информации TUT.by, раньше Александр Зайцев работал помощником Виктора Лукашенко.

Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук в комментарии для naviny.by отметил, что именно «Бремино групп» станет главным бенефициаром президентского указа о развитии Оршанского района.

В таком случае «Бремино групп» сможет воспользоваться целым рядом льгот, прописанных в указе. Так, в частности, предприятия освобождены от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования. Отчисления на пенсионное страхование снижены с 28% до 24%. Общий платеж в ФСЗН с нанимателя уменьшен с 34% до 30%.Кроме того, снижен размер ежегодной арендной платы за земельные участки. 

Также в районе вводится мораторий на проведение выборочных проверок, а в отношении внеплановых проверок определен исключительный перечень оснований для их проведения. Указом предусмотрена и минимизация случаев содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении экономических преступлений. В документе прописана амнистия капитала. 

Как сообщает TUT.BY, в целом финансовое обеспечение программы развития Оршанского региона до 2023 года может составить 2,4 млрд рублей. Для этих целей из бюджета планируется выделить 937 млн рублей; кредитные ресурсы составят 689 млн рублей; собственные средства предприятий — 564 млн рублей; иные источники, не запрещенные законодательством, — 215 млн рублей.

Кто рулит брестским «Динамо»

 
 
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Как сообщалось ранее, перед Новым годом президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Оршанского района Витебской области».
 
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