Компания владельца брестского «Динамо» Зайцева может стать одним из главных бенефициаров Оршанского офшора

Как сообщалось ранее, перед Новым годом президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Оршанского района Витебской области». Проект окрестили Оршанским офшором, отмечают naviny.by .

Отметим, что «Новым центром экономического роста» в Оршанском районе в указе называется мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша» и международная торговая площадка при нем. Проект развивает компания «Бремино групп».

В Оршанском районе «Бремино групп» уже запустила автомобильный терминал, в этом году там запланировано строительство железнодорожного. Он предназначен для обработки грузовых потоков между странами Европы и Азии. Комплекс также будет включать авиационный сектор. Там планируется создать цветочную биржу и обрабатывать почтовые интернет-заказы. Запланированы работы по реконструкции аэродрома «Орша».

Помимо этого «Бремино-Орша» будет включать промышленную зону, офисы, шоу-румы, гостиницу и другие объекты. Предполагается построить 190 тысяч квадратных метров складских и 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Срок завершения всего проекта намечен на декабрь 2023 года. Общие затраты оцениваются в 220 млн долларов.

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Одним из учредителей «Бремино групп» является Александр Зайцев, который также владеет брестским «Динамо». Два других учредителя – известные белорусские бизнесмены Николай Воробей и Алексей Олексин. Директором компании является экс-зампред КГБ и Государственного таможенного комитета Василий Дементей.

Александр Зайцев занимается поставками белорусской техники в арабские и африканские страны через компанию «Сохра групп» и планирует добывать золото в Судане и Гане. По информации TUT.by , раньше Александр Зайцев работал помощником Виктора Лукашенко.

Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук в комментарии для naviny.by отметил, что именно «Бремино групп» станет главным бенефициаром президентского указа о развитии Оршанского района.

В таком случае «Бремино групп» сможет воспользоваться целым рядом льгот, прописанных в указе. Так, в частности, предприятия освобождены от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования. Отчисления на пенсионное страхование снижены с 28% до 24%. Общий платеж в ФСЗН с нанимателя уменьшен с 34% до 30%.Кроме того, снижен размер ежегодной арендной платы за земельные участки.

Также в районе вводится мораторий на проведение выборочных проверок, а в отношении внеплановых проверок определен исключительный перечень оснований для их проведения. Указом предусмотрена и минимизация случаев содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении экономических преступлений. В документе прописана амнистия капитала.

Как сообщает TUT.BY , в целом финансовое обеспечение программы развития Оршанского региона до 2023 года может составить 2,4 млрд рублей. Для этих целей из бюджета планируется выделить 937 млн рублей; кредитные ресурсы составят 689 млн рублей; собственные средства предприятий — 564 млн рублей; иные источники, не запрещенные законодательством, — 215 млн рублей.

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