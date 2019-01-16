Дакар. Этап 9. Грузовики. Вязович финишировал 2-м и поднялся на 6-е место в общем зачете

Состоялся 9-й этап ралли «Дакар-2019».



МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, проехав спецучасток за 4 часа 33 минуты. Победителем заезда стал Эдуард Николаев, который был быстрее на 14 минут. В общем зачете белорусы поднялись на шестое место с отставанием в 6 часов 19 минут от лидирующего в гонке российского экипажа. Около 14 минут отделяет «самый быстрый МАЗ» от пятого места.

МАЗ Алексея Вишневского финишировал с повреждениями. На трассе в него врезался грузовик Tatra, которым управлял чех Мартин Коломы. Впрочем, белорусам это не помешало добраться до финиша на 7-м месте.

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме.

Ралли Дакар

16 января 2019 года

Этап 9

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 4:19.37

2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +14.03

3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +27.14

...7. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +1.01.46

8. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +1.14.25



Положение после этапа 9



1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 39:24.52

2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +28.35

3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») +1:35.10

...6. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +6:19.14

...8. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +10:12.52

...11. Алексей Вишневсий (Беларусь, «МАЗ») +23:56.08

Мотоциклы

1. Мишель Метже (Франция, «Шерко») – 3:46.38

2. Даниэль Носилья Ягер (Боливия, «Хонда») +2.00

3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +3.28

Положение после этапа 9

1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») 32:43.15

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +1.02

3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +6.35

Квадроциклы



1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 4:37.25

2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +4.06

3. Иеремиас Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +24.32



Положение после этапа 9



1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 41:13.16

2. Иеремиас Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +1:49.24

3. Густаво Гальего (Аргентина, «Ямаха») +3:13.39

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:53.22

2. Хоан Нани Рома (Испания, «Мини») +4.48

3. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +7.15

Положение после этапа 9

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 33:09.12

2. Хоан Нани Рома (Испания, «Мини») +51.27

3. Себастьян Леб (Франция, «Пежо») +2:02.37

Мотовездеходы SxS

1. Рейналдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») – 4:20.02

2. Жерар Феррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +3.03

3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +11.26

Положение после этапа 9

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 40:47.46

2. Жерар Феррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +59.46

3. Рейналдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») +1:11.29