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Дакар. Этап 9. Грузовики. Вязович финишировал 2-м и поднялся на 6-е место в общем зачете

17.01.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялся 9-й этап ралли «Дакар-2019».
 
МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, проехав спецучасток за 4 часа 33 минуты. Победителем заезда стал Эдуард Николаев, который был быстрее на 14 минут. В общем зачете белорусы поднялись на шестое место с отставанием в 6 часов 19 минут от лидирующего в гонке российского экипажа. Около 14 минут отделяет «самый быстрый МАЗ» от пятого места.
 
МАЗ Алексея Вишневского финишировал с повреждениями. На трассе в него врезался грузовик Tatra, которым управлял чех Мартин Коломы. Впрочем, белорусам это не помешало добраться до финиша на 7-м месте.
 
Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме.
 
Ралли Дакар
16 января 2019 года
Этап 9

 Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 4:19.37
2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +14.03
3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +27.14
...7. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +1.01.46
8. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +1.14.25

 Положение после этапа 9
 
1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 39:24.52
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +28.35
3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») +1:35.10
...6. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +6:19.14
...8. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +10:12.52
...11. Алексей Вишневсий (Беларусь, «МАЗ») +23:56.08 

Мотоциклы

1. Мишель Метже (Франция, «Шерко») – 3:46.38
2. Даниэль Носилья Ягер (Боливия, «Хонда») +2.00
3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +3.28

Положение после этапа 9

1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») 32:43.15
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +1.02
3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +6.35
 
Квадроциклы
 
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 4:37.25
2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +4.06
3. Иеремиас Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +24.32
 
Положение после этапа 9
 
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 41:13.16
2. Иеремиас Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +1:49.24
3. Густаво Гальего (Аргентина, «Ямаха») +3:13.39

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:53.22
2. Хоан Нани Рома (Испания, «Мини») +4.48
3. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +7.15

Положение после этапа 9

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 33:09.12
2. Хоан Нани Рома (Испания, «Мини») +51.27
3. Себастьян Леб (Франция, «Пежо») +2:02.37
 
Мотовездеходы SxS
 
1. Рейналдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») – 4:20.02
2. Жерар Феррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +3.03
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +11.26
 
Положение после этапа 9
 
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 40:47.46
2. Жерар Феррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +59.46
3. Рейналдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») +1:11.29
 

 

 
 
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