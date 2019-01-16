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Дакар. Этап 9. Грузовики. Вязович финишировал 2-м и поднялся на 6-е место в общем зачете
17.01.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялся 9-й этап ралли «Дакар-2019».
МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, проехав спецучасток за 4 часа 33 минуты. Победителем заезда стал Эдуард Николаев, который был быстрее на 14 минут. В общем зачете белорусы поднялись на шестое место с отставанием в 6 часов 19 минут от лидирующего в гонке российского экипажа. Около 14 минут отделяет «самый быстрый МАЗ» от пятого места.
МАЗ Алексея Вишневского финишировал с повреждениями. На трассе в него врезался грузовик Tatra, которым управлял чех Мартин Коломы. Впрочем, белорусам это не помешало добраться до финиша на 7-м месте.
Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме.
Ралли Дакар
16 января 2019 года
Этап 9
Грузовики
1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 4:19.37
Мотоциклы
1. Мишель Метже (Франция, «Шерко») – 3:46.38
2. Даниэль Носилья Ягер (Боливия, «Хонда») +2.00
3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +3.28
Положение после этапа 9
1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») 32:43.15
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +1.02
3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +6.35
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 4:37.25
2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +4.06
3. Иеремиас Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +24.32
Положение после этапа 9
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 41:13.16
2. Иеремиас Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +1:49.24
3. Густаво Гальего (Аргентина, «Ямаха») +3:13.39
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:53.22
2. Хоан Нани Рома (Испания, «Мини») +4.48
3. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +7.15
Положение после этапа 9
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 33:09.12
2. Хоан Нани Рома (Испания, «Мини») +51.27
3. Себастьян Леб (Франция, «Пежо») +2:02.37
Мотовездеходы SxS
1. Рейналдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») – 4:20.02
2. Жерар Феррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +3.03
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +11.26
Положение после этапа 9
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 40:47.46
2. Жерар Феррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +59.46
3. Рейналдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») +1:11.29
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Состоялся 9-й этап ралли «Дакар-2019».
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