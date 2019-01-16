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Жуковский о финансах и предложениях братьям Глебам и Милевскому: «У нас страна – вентиляторная шахта. Накидываешь туда и ждешь»

17.01.2019 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о финансовом положении клуба и интересу к братьям Глебам и Артему Милевскому.

– А слухи говорят о том, что «Ислочь» предлагает игрокам солидные условия.

– Я тебе расскажу, откуда это. Я и руководству об этом говорил. Когда мы постоянно прибедняемся, что у нас все плохо, что нет денег – люди нас сразу перестают рассматривать и воспринимать всерьез. Надо менять философию. Поэтому, сейчас, когда у меня спрашивали про деньги, я пару раз исключительно для веселья, называл завышенные суммы. Ну и пошли звонки. И мне стало приятно. Вообще у нас страна – вентиляторная шахта. Я ее так называю. Накидываешь туда и ждешь.

– Милевский вернулся в брестское «Динамо», но ведь мог оказаться в «Ислочи».

– Да, мы общались с Темой под Новый год. Я ему сказал: «Ждем тебя».

– Это было серьезное предложение?

– Ну как сказать. Поздравляли друг друга с новогодними праздниками, и я сказал, что контракт готов, нужно только подписать. Артем меня всего на год младше, и я его помню по юношам. Он сидел на лавочке молодой скромный, а я ему сказки рассказывал :). Хороший парень, воспитанный. Совсем не такой, как о нем пишут. У него много положительных качеств.

– Еще был слух, что «Ислочь» общалась о переходе с братьями Глебами.

– Я же говорю – вентилятор :). С Сашей иногда пересекаемся. У нас общее любимое дело – рыбалка. Моя семья с любовью относится к его семье. Мы иногда встречаемся и поднимаем этот вопрос. Я Сане давно сказал, что ждем его всегда. Контракт составлен еще три года назад и его надо только подписать, как будет готов.

 

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о финансовом положении клуба и интересу к братьям Глебам и Артему Милевскому.
 
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