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Олег Хмыль: «Это все – наша реформа. Результат Континентального кубка говорит сам за себя, что ни к чему хорошему это не привело»
17.01.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль, комментируя неудачное выступление команды на Континентальном кубке, обратил внимание, что представители федерации не интересовались делами команды в непростой период.
«Это все – наша реформа. Результат Континентального кубка говорит сам за себя, что ни к чему хорошему это не привело.
Позиция федерации мне как-то вообще непонятна. Когда из команды уходят лидеры и мы едем на Суперфинал представлять не только «Гомель» но и страну… И никто из федерации не интересуется, почему, что и как. Чем помочь. Мы все-таки страну ехали представлять. Если честно, для меня это странно», – сказал Хмыль в эфире программы «Овертайм» на
Ранее Олег Хмыль уже выступал с критикой в адрес ФХБ.
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Олег Хмыль: «Это все – наша реформа. Результат Континентального кубка говорит сам за себя, что ни к чему хорошему это не привело»
Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль, комментируя неудачное выступление команды на Континентальном кубке, обратил внимание, что представители федерации не...
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