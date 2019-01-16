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Australian Open. Пары. Соболенко, Морозова, Азаренко и Саснович проведут свои матчи
17.01.2019 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Четыре белорусские тенниски Виктория Азаренко, Лидия Морозова, Александра Саснович и Арина Соболенко проведут свои встречи в парном разряде Australian Open.
Лидия Морозова (Беларусь, 44 – парный рейтинг) и Суко Аояма (Япония, 633) встретятся с американской Эйша Мухаммед (190) и Кейтлин Кристиан.
Александра Саснович (Беларусь, 31) вместе с Тэйлор Таунсенд (США, 93) встретятся с Алисией Росольской (Польша) и Эри Ходзуми (Япония, 321).
Виктория Азаренко (53) и Эшли Барти (Австралия, 15) встретятся с американками Элисон Риск (56) и Дженнифер Брэди (125).
Арина Соболенко (11) и Элиза Мертенс (Бельгия, 14) будут противостоять паре Сабрина Сантамария (США, 574) и Вероника Кудерметова (Россия, 111).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
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Четыре белорусские тенниски Виктория Азаренко, Лидия Морозова, Александра Саснович и Арина Соболенко проведут свои встречи в парном разряде Australian Open.
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