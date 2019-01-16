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Australian Open. Пары. Соболенко, Морозова, Азаренко и Саснович проведут свои матчи

17.01.2019 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Четыре белорусские тенниски Виктория Азаренко, Лидия Морозова, Александра Саснович и Арина Соболенко проведут свои встречи в парном разряде Australian Open.

Лидия Морозова (Беларусь, 44 – парный рейтинг) и Суко Аояма (Япония, 633) встретятся с американской Эйша Мухаммед (190) и Кейтлин Кристиан.

Александра Саснович (Беларусь, 31) вместе с Тэйлор Таунсенд (США, 93) встретятся с Алисией Росольской (Польша) и Эри Ходзуми (Япония, 321).

Виктория Азаренко (53) и Эшли Барти (Австралия, 15) встретятся с американками Элисон Риск (56) и Дженнифер Брэди (125).

Арина Соболенко (11) и Элиза Мертенс (Бельгия, 14) будут противостоять паре Сабрина Сантамария (США, 574) и Вероника Кудерметова (Россия, 111).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) / Сабрина Сантамария (США)  Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
18 января, 06.30
Онлайн матча

 

Суко Аояма (Япония) / Лидия Морозова (Беларусь)  Эйша Мухаммед (США) / Кейтлин Кристиан (США)
Дата проведения
18 января, 02.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Таунсенд (США) / Александра Саснович (Беларусь)  Алисия Росольска (Польша) / Эри Ходзуми (Япония)
Дата проведения
19 января, 02.00
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия)  Элисон Риск (США) / Дженнифер Брэди (США)
Дата проведения
19 января, 02.00
Онлайн матча
 
 
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Четыре белорусские тенниски Виктория Азаренко, Лидия Морозова, Александра Саснович и Арина Соболенко проведут свои встречи в парном разряде Australian Open.
 
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