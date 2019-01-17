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Геннадий Савилов: «МХЛ для U-20? Нам нужно тянуться к более высокому уровню»

18.01.2019 00:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о целесообразности привлечения U-20 в российскую МХЛ.

«Я больше против, чем за. И исключительно из-за непритязательности соревновательного уровня. МХЛ в данном контексте имеет в своем чемпионате невысококвалифицированные команды для нашей U-20. Я не скажу, что не слабее U-20. Но просто нам нужно тянуться к чему-то более презентабельному и более высокоуровневому, чем МХЛ», – сказал Савилов в эфире программы «Спорт-кадр».

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Глава ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о целесообразности привлечения U-20 в российскую МХЛ.
 
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