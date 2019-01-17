|
Геннадий Савилов: «МХЛ для U-20? Нам нужно тянуться к более высокому уровню»
18.01.2019 00:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о целесообразности привлечения U-20 в российскую МХЛ.
«Я больше против, чем за. И исключительно из-за непритязательности соревновательного уровня. МХЛ в данном контексте имеет в своем чемпионате невысококвалифицированные команды для нашей U-20. Я не скажу, что не слабее U-20. Но просто нам нужно тянуться к чему-то более презентабельному и более высокоуровневому, чем МХЛ», – сказал Савилов в эфире программы «Спорт-кадр».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о целесообразности привлечения U-20 в российскую МХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)