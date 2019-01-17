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Игорь Зюлев: «В Кубке спокойно можно обыграть БАТЭ. Порядок бьет класс»

18.01.2019 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Ислочи» Игорь Зюлев поделился ожиданиями от встречи с БАТЭ в четвертьфинале Кубка Беларуси.

«Будет интересно сыграть с БАТЭ в Кубке Беларуси. Хочется пройти дальше. Конечно, хотелось бы и Кубок выиграть. В качестве уже тренера, футболистом я уже выигрывал :)

Там будут все одинаковые. Спокойно можно обыграть БАТЭ. Как мы уже и обыгрывали. Порядок бьет класс», – сказал Зюлев в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».

 

 
 
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Тренер «Ислочи» Игорь Зюлев поделился ожиданиями от встречи с БАТЭ в четвертьфинале Кубка Беларуси.
 
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