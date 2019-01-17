Игорь Зюлев: «В Кубке спокойно можно обыграть БАТЭ. Порядок бьет класс»

Тренер «Ислочи» Игорь Зюлев поделился ожиданиями от встречи с БАТЭ в четвертьфинале Кубка Беларуси.

«Будет интересно сыграть с БАТЭ в Кубке Беларуси. Хочется пройти дальше. Конечно, хотелось бы и Кубок выиграть. В качестве уже тренера, футболистом я уже выигрывал :)

Там будут все одинаковые. Спокойно можно обыграть БАТЭ. Как мы уже и обыгрывали. Порядок бьет класс», – сказал Зюлев в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5» .