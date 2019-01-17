Sport Ekspres: «Шахтер» проявляет интерес к двум игрокам «Тираны»

Как сообщает Football.by со ссылкой на албанское издание Sport Ekspres, солигорский «Шахтер» проявляет интерес с двум футболистам «Тираны».

По информации источника «горняки» хотели бы видеть в своих рядах 27-летнего ганского атакующего полузащитника Уинфуля Коббина и 23-летнего албанского флангового защитника Эриона Ходжалари.

Напомним, в четверг «Шахтер» вылетел в Турцию на учебно-тренировочный сбор.