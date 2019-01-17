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Sport Ekspres: «Шахтер» проявляет интерес к двум игрокам «Тираны»
18.01.2019 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает
По информации источника «горняки» хотели бы видеть в своих рядах 27-летнего ганского атакующего полузащитника Уинфуля Коббина и 23-летнего албанского флангового защитника Эриона Ходжалари.
Напомним, в четверг «Шахтер» вылетел в Турцию на учебно-тренировочный сбор.
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Как сообщает Football.by со ссылкой на албанское издание Sport Ekspres, солигорский «Шахтер» проявляет интерес с двум футболистам «Тираны».
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