Соболенко и Саснович проиграли в матчах Australian Open

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки завершили выступления в одиночном разряде Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 3-го круга Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) неожиданно уступила представительнице США Аманде Анисимовой (87) - 3:6, 2:6. До этого Арина Соболенко обыграла россиянку Анну Калинскую (146) и британку Кэти Бултер (97).

Александра Саснович (31) сегодня также не смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв россиянке Анастасии Павлюченковой (44) - 0:6, 3:6. Ранее белоруска победила бельгийку Кирстен Флипкенс (50) и эстонку Анетт Контавейт (20).-0-