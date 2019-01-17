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Жеребьевка 1/4 Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Жироной»
18.01.2019 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня станут известны все пары 1/4 финала Кубка Испании-2018/19.
«Реал» – «Жирона»
В четвертьфинал вышли «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Севилья», «Бетис», «Эспаньол», «Жирона» и «Хетафе».
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Сегодня станут известны все пары 1/4 финала Кубка Испании-2018/19.
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