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«Барселона» остается в Кубке Испании. Жалоба «Леванте» отклонена
18.01.2019 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерация футбола Испании (RFEF) отклонила жалобу, поданную
«Леванте» оспаривал включение в состав на ту встречу каталонского клуба защитника
Футболист сыграл в Кубке Испании, не отбыв дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду клуба.
В RFEF указали на изменение в правилах. Кроме того, «Леванте» не успел подать жалобу в установленные сроки.
Решение теперь может быть обжаловано в апелляционном комитете первой инстанции, а затем в Спортивном арбитражном суде.
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Федерация футбола Испании (RFEF) отклонила жалобу, поданную «Леванте» из-за нарушения «Барселоной» регламента в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (2:1, вторая игра...
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