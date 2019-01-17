ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер «Шахтера» Сасси: «После революции в Тунисе стало немного хуже. Раньше был президент и решал все вопросы, а потом появилась демократия»

18.01.2019 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер «Шахтера» Адель Сасси поделился мнением о теперешней внутренней политике Туниса.

— Считается, что среди африканских стран ваша лидирует по уровню благосостояния граждан.

— Так и есть: там очень высокий уровень жизни. Зарплаты хорошие и всегда выплачиваются вовремя. Страна туристическая — за год отдохнуть приезжают свыше десяти миллионов человек. Развито сельское хозяйство, много заводов.

— 14 января в Тунисе отмечают День революции. Дата что-то значит для вас?

— На самом деле до революции люди жили очень хорошо, а после все стало немного хуже. Раньше президент был главным и решал все вопросы, потом появилась демократия. Она, как мне кажется, себя не оправдала. Чтобы что-то сделать, нужно получить согласие от многих структур, процесс затягивается. Раньше все делалось моментально — и для народа. Считаю, стране нужен человек, который все держит в своих руках. В общем, я сторонник предыдущего политического режима.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Президент Федерации хоккея Франции: «Работаем над тем, чтобы клуб КХЛ появился в Париже»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика