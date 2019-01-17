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Тренер «Шахтера» Сасси: «После революции в Тунисе стало немного хуже. Раньше был президент и решал все вопросы, а потом появилась демократия»
18.01.2019 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Шахтера» Адель Сасси поделился мнением о теперешней внутренней политике Туниса.
— Считается, что среди африканских стран ваша лидирует по уровню благосостояния граждан.
— Так и есть: там очень высокий уровень жизни. Зарплаты хорошие и всегда выплачиваются вовремя. Страна туристическая — за год отдохнуть приезжают свыше десяти миллионов человек. Развито сельское хозяйство, много заводов.
— 14 января в Тунисе отмечают День революции. Дата что-то значит для вас?
— На самом деле до революции люди жили очень хорошо, а после все стало немного хуже. Раньше президент был главным и решал все вопросы, потом появилась демократия. Она, как мне кажется, себя не оправдала. Чтобы что-то сделать, нужно получить согласие от многих структур, процесс затягивается. Раньше все делалось моментально — и для народа. Считаю, стране нужен человек, который все держит в своих руках. В общем, я сторонник предыдущего политического режима.
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Тренер «Шахтера» Сасси: «После революции в Тунисе стало немного хуже. Раньше был президент и решал все вопросы, а потом появилась демократия»
Тренер «Шахтера» Адель Сасси поделился мнением о теперешней внутренней политике Туниса.
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