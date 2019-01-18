Навас получил травму. Против «Севильи» сыграет Люка Зидан, если не успеет восстановиться Куртуа

Вратарь «Реала» Кейлор Навас получил травму.

У голкипера повреждение приводящей мышцы правой ноги. Степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока не сообщаются.

По информации As, костариканец завтра не сможет принять участие в матче 20-го тура примеры против «Севильи».

Основной вратарь клуба Тибо Куртуа, который не играл с 6 января из-за травмы бедра, только преступил к тренировкам и теоретически может принять участие в матче с «Севильей».

Третий вратарь клуба Кико Касилья перешел в «Лидс», а Андрей Лунин отказался от возвращения из аренды – он играет в «Леганесе».

Единственным здоровым вратарем в составе «Реала» остается 20-летний Люка Зидан, который может сыграть в матче, если Куртуа не успеет полностью восстановиться.

Сейчас у «Реала» травмированы также Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Тони Кроос, Хавьер Санчес и Мариано Диас.

Кейлор Навас, как дела?