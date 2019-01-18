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Михаил Захаров: «Жалко, когда чемпионат начинался, было шесть хороших команд, а заканчивается – с тремя командами»

18.01.2019 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подвел победного матча с «Гомелем» (3:0) в экстралиге.

«К сожалению, слабо выглядел соперник сегодня. Жалко, что у нас, когда чемпионат начинался, было шесть хороших команд, а заканчивается с тремя командами.

Не очень интересная игра получилась, хотя, когда мы играли в Гомеле, они так сражались – тогда Хмыль еще главным тренером был, а сегодня слабо, очень слабо. Мы полностью контролировали ситуацию», – сказал Захаров.

Напомним, что сегодня главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль был отстранен от команды и отправлен в отпуск.

И.о главного тренера «Гомеля» Панцырев: «В обед сказали, чтобы вечером готовился. Рабочие моменты. Хмыль в отпуске»

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подвел победного матча с «Гомелем» (3:0) в экстралиге.
 
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И.о главного тренера «Гомеля» Панцырев: «В обед сказали, чтобы вечером готовился. Рабочие моменты. Хмыль в отпуске»
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