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Медведев о Матче звезд КХЛ-2020: «Претенденты – Хельсинки и Петербург. Париж – через год, и если команда будет в КХЛ»

19.01.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что Матч звезд-2020 может пройти в Париже. 

«Париж – это не в следующем году. Это через год, и это будет возможно, если французская команда войдет в КХЛ. А то, что в Париже есть место, где организовать Матч звезд, где проводятся финалы Кубка Франции по хоккею, чемпионат мира проводился – это несомненно.

Опыт проведения крупнейших соревнований у них есть, но для этого нужно, чтобы была команда КХЛ.

На следующий год два основных претендента – Хельсинки и Санкт-Петербург», – рассказал Медведев. 

Президент Федерации хоккея Франции: «Работаем над тем, чтобы клуб КХЛ появился в Париже»

 

 
 
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Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что Матч звезд-2020 может пройти в Париже.
 
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