«Гомель» объявил, что Хмыля отправили в отпуск. Панцырев будет исполнять обязанности главного тренера

Как уже сообщалось, «Гомель» отстранил от работы главного тренера команды Олега Хмыля. Специалиста отправили в отпуск, сроки которого не сообщаются.

Официальный сайт «Гомеля» подтвердил, что Хмыль действительно отправлен в отпуск. Временно исполнять обязанности тренера будет его помощник Дмитрий Панцырев, под руководством которого «рыси» вчера проиграли «Юности» (0:3).