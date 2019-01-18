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«Гомель» объявил, что Хмыля отправили в отпуск. Панцырев будет исполнять обязанности главного тренера
19.01.2019 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как уже сообщалось, «Гомель» отстранил от работы главного тренера команды Олега Хмыля. Специалиста отправили в отпуск, сроки которого не сообщаются.
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«Гомель» объявил, что Хмыля отправили в отпуск. Панцырев будет исполнять обязанности главного тренера
Как уже сообщалось, «Гомель» отстранил от работы главного тренера команды Олега Хмыля.
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