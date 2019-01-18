Георгий Наваловский: «Пока что в «Динамо» нет тренера и президента. Как мне сказали, клуб собираются продать»

Защитник минского «Динамо» Георгий Наваловский рассказал о неопределенности в клубе.

– Я прибыл в Минск 12 января, прошел медобследование – скоро поедем на сборы. Пока что тренируемся в Минске, а скоро полетим в Турцию. Но я нахожусь в смятении.

– Почему?

– Пока что в «Динамо» нет тренера и президента. Как мне сказали, клуб собираются продать, поэтому мы находимся в неопределенности, – сказал Наваловский в интервью lelo.ge .