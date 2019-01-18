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Георгий Наваловский: «Пока что в «Динамо» нет тренера и президента. Как мне сказали, клуб собираются продать»
19.01.2019 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Георгий Наваловский рассказал о неопределенности в клубе.
– Я прибыл в Минск 12 января, прошел медобследование – скоро поедем на сборы. Пока что тренируемся в Минске, а скоро полетим в Турцию. Но я нахожусь в смятении.
– Почему?
– Пока что в «Динамо» нет тренера и президента. Как мне сказали, клуб собираются продать, поэтому мы находимся в неопределенности, – сказал Наваловский в интервью
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Георгий Наваловский: «Пока что в «Динамо» нет тренера и президента. Как мне сказали, клуб собираются продать»
Защитник минского «Динамо» Георгий Наваловский рассказал о неопределенности в клубе.
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