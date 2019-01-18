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Георгий Наваловский: «Пока что в «Динамо» нет тренера и президента. Как мне сказали, клуб собираются продать»

19.01.2019 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Георгий Наваловский рассказал о неопределенности в клубе. 

– Я прибыл в Минск 12 января, прошел медобследование – скоро поедем на сборы. Пока что тренируемся в Минске, а скоро полетим в Турцию. Но я нахожусь в смятении. 

– Почему?

– Пока что в «Динамо» нет тренера и президента. Как мне сказали, клуб собираются продать, поэтому мы находимся в неопределенности, – сказал Наваловский в интервью lelo.ge.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Георгий Наваловский рассказал о неопределенности в клубе.
 
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