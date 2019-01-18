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«Челси» арендует Игуаина и сможет выкупить его летом за 36 млн евро
19.01.2019 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
Трансфер 31-летнего аргентинца в лондонский клуб откладывается из-за того, что «Милан»
В связи с этим Игуаин пройдет медосмотр в
«Челси» арендует Игуаина в январе на тех же условиях, что и
Полугодовая аренда Игуаина обойдется лондонцам, соответственно, в 9 млн (
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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», по-прежнему близок к переходу в «Челси».
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