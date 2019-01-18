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Огонь II Европейских игр пронесут по городам Беларуси. В Барановичах это сделает мать 18 детей

19.01.2019 14:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Женщину года Беларуси, мать 18 детей из Барановичей Екатерину Станкевич пригласили пронести факел с огнем II Европейских игр в родном городе, сообщает Intex-press.by.

Екатерине пояснили, что огонь II Европейских игр по примеру олимпийского будут нести факелоносцы, передавая его из города в город. Многодетной маме предстоит пронести его в Барановичах по утвержденному маршруту.

«Я не гонюсь за славой и не делаю ничего ради какой-то показухи. Но когда ты не стремишься к чему-то такому и не ждешь этого, а просто живешь, вкладывая душу в своих детей, и тебя замечают, это очень приятно, — сказала корреспонденту

Мне сказали, что у всех участников будет одинаковая форма, которую сошьют на заказ по индивидуальным размерам. И пообещали показать эскизы моего костюма, чтобы я могла пошить похожие своим детям. Хотя приглашение адресовалось мне одной, организаторы сказали, что было бы здорово, если бы мои дети поддержали меня на этом пути. Как именно это будет выглядеть, пока не знаю. Но будет красиво, если все наденут одинаковые костюмы», – рассказала Екатерина Синкевич.

 

 
 
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Женщину года Беларуси, мать 18 детей из Барановичей Екатерину Станкевич пригласили пронести факел с огнем II Европейских игр в родном городе, сообщает Intex-press.by.
 
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