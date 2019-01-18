Организацию телетрансляций II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы организации телетрансляций II Европейских игр обсудили на заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению соревнований, которое прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рассматривались вопросы продажи медиаправ предстоящего спортивного форума, размещения клиентских групп, в том числе болельщиков и туристов. Участники заседания обсудили также организацию питания в Деревне спортсменов, работы по благоустройству территорий по маршрутам велотрасс.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-