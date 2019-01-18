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Николай Ходасевич: «В нынешнем сезоне у «Витебска» может случиться эмоциональное выгорание, особенно если не пойдет по результату сразу»

19.01.2019 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Ходасевич оценил шансы «Витебска» в следующем сезоне. 

«Серьезных опытных футболистов нам очень сложно с ходу убедить приехать в Витебск. Причина проста – это финансовая составляющая», – говорит в начале межсезонной работы Сергей Ясинский. Появление на тренировке первой группы потенциальных новичков действительно не привело болельщиков в восторг – сплошь молодежь. Васильев и Куршубадзе из «Минска», латыш Ковальков, россиянин Леонов и серб Радич пытаются приглянуться главному тренеру.

Прямо скажем, это не игроки основного состава сегодня, чтобы решать большие задачи в Кубке и чемпионате страны, не говоря уж о потенциальных летних еврокубковых испытаниях. При этом стоит отметить перспективность выбранного вектора селекции – молодежь на берегах Двины действительно прогрессирует. Разумеется, зачастую это сказывается на результате.

Впрочем, «Витебску» и так будет тяжело задержаться у подножия пьедестала. Два весомых фактора могут помешать команде сделать шаг вперед – психологический и житейский. Лидеры коллектива Матвеенко, Старгородский, Карамушка и в меньшей степени Козлов стали на год старше – важное обстоятельство не в пользу «северян».

Прошлый год был не только успешный, но и куражный – на эмоциях любой коллектив может превзойти собственный потенциал. Допускаю, в нынешнем сезоне у подопечных Сергея Ясинского может случиться эмоциональное выгорание, особенно если не пойдет по результату сразу. Добавим особый настрой соперников и констатируем: будет сложнее прежнего. А ведь «Витебск» успел влюбить в себя многих – публика ждет продолжения?» – написал Ходасевич в своей колонке в газете «Беларусь сегодня».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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