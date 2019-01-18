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Николай Ходасевич: «В нынешнем сезоне у «Витебска» может случиться эмоциональное выгорание, особенно если не пойдет по результату сразу»
19.01.2019 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич оценил шансы
«Серьезных опытных футболистов нам очень сложно с ходу убедить приехать в Витебск. Причина проста – это финансовая составляющая», – говорит в начале межсезонной работы
Прямо скажем, это не игроки основного состава сегодня, чтобы решать большие задачи в Кубке и чемпионате страны, не говоря уж о потенциальных летних еврокубковых испытаниях. При этом стоит отметить перспективность выбранного вектора селекции – молодежь на берегах Двины действительно прогрессирует. Разумеется, зачастую это сказывается на результате.
Впрочем, «Витебску» и так будет тяжело задержаться у подножия пьедестала. Два весомых фактора могут помешать команде сделать шаг вперед – психологический и житейский. Лидеры коллектива Матвеенко, Старгородский, Карамушка и в меньшей степени Козлов стали на год старше – важное обстоятельство не в пользу «северян».
Прошлый год был не только успешный, но и куражный – на эмоциях любой коллектив может превзойти собственный потенциал. Допускаю, в нынешнем сезоне у подопечных Сергея Ясинского может случиться эмоциональное выгорание, особенно если не пойдет по результату сразу. Добавим особый настрой соперников и констатируем: будет сложнее прежнего. А ведь «Витебск» успел влюбить в себя многих – публика ждет продолжения?» – написал Ходасевич в своей колонке в газете
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Николай Ходасевич: «В нынешнем сезоне у «Витебска» может случиться эмоциональное выгорание, особенно если не пойдет по результату сразу»
Журналист Николай Ходасевич оценил шансы «Витебска» в следующем сезоне.
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