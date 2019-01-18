Николай Ходасевич: «В нынешнем сезоне у «Витебска» может случиться эмоциональное выгорание, особенно если не пойдет по результату сразу»

Журналист Николай Ходасевич оценил шансы в следующем сезоне.

«Серьезных опытных футболистов нам очень сложно с ходу убедить приехать в Витебск. Причина проста – это финансовая составляющая», – говорит в начале межсезонной работы . Появление на тренировке первой группы потенциальных новичков действительно не привело болельщиков в восторг – сплошь молодежь. Васильев и Куршубадзе из «Минска», латыш Ковальков, россиянин Леонов и серб Радич пытаются приглянуться главному тренеру.

Прямо скажем, это не игроки основного состава сегодня, чтобы решать большие задачи в Кубке и чемпионате страны, не говоря уж о потенциальных летних еврокубковых испытаниях. При этом стоит отметить перспективность выбранного вектора селекции – молодежь на берегах Двины действительно прогрессирует. Разумеется, зачастую это сказывается на результате.

Впрочем, «Витебску» и так будет тяжело задержаться у подножия пьедестала. Два весомых фактора могут помешать команде сделать шаг вперед – психологический и житейский. Лидеры коллектива Матвеенко, Старгородский, Карамушка и в меньшей степени Козлов стали на год старше – важное обстоятельство не в пользу «северян».