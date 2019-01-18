Сульшер выиграл первые 7 матчей в «МЮ», 6 из них – в чемпионате. Он превзошел рекорд Басби
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«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:1) в рамках 23-го тура АПЛ.
Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с семи побед подряд. Это лучший результат в истории клуба.
Кроме того, 45-летний норвежец превзошел рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года). Сульшер на данный момент одержал шесть побед в чемпионате и одну в Кубке Англии.
«Манчестер Юнайтед» выиграл семь последних матчей с общим счетом 19:4.
Клуб из Манчестера набрал 44 очка в 23 играх и обошел «Арсенал» в таблице, поднявшись на 5-е место. 19 декабря, когда «МЮ» назначил Сульшера, лондонцы опережали конкурента на 8 очков.
Sports.ru вел
матча. текстовую онлайн-трансляцию
Дата проведения
19 января, 18.00,
«Олд Траффорд»
Голы:
1:0 –
27, пенальти
,
Погба
2:0 –
42 ,
Рэшфорд
2:1 –
72 .
Гросс
Манчестер Юнайтед –
, Де Хеа , Линделеф , Джонс , Янг , Диогу Далот , Эррера , Матич , Погба ( Лингард , 75), Мата ( Марсьяль , 83), Лукаку ( Рэшфорд , 90).
Дармиан
Брайтон –
, Баттон , Даффи , Бонг , Монтойя , Данк ( Марч , 60), Кнокерт ( Гросс , 82), Кайяль , Проппер , Стивенс , Локадия ( Мюррей , 60).
Андоне
Предупреждение:
(90). Рэшфорд
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«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:1) в рамках 23-го тура АПЛ.
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