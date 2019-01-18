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Оле-Гуннар Сульшер: «В «МЮ» чувствую себя как дома. Запомню этот момент на всю жизнь»
19.01.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Возможно, мы могли сыграть и получше, чем в последние 15 минут, когда мы уступали. Думаю, в начале второго тайма мы могли закончить игру. Но в футболе никогда нельзя быть ни в чем уверенным до самого конца.
Что мне больше всего нравится – влезать парням в головы и понимать, о чем они думают. Рэшфорд очень спокоен и сосредоточен при завершении. Я сказал это ему при нашей первой встрече. Он не реализовал несколько моментов, и я сказал ему: «Не парься, все будет в порядке. Просто успокойся».
Серия побед? Мне не на что жаловаться, не правда ли? Я улыбаюсь, это один из лучших моментов, который я запомню на всю жизнь. Я пережил американские горки. Круто быть здесь.
Соперник глубоко оборонялся. Парни показали с
Сегодня была проверка. Не думаю, что в итоге мы сыграли так, как нужно. Возможно, это следующий вызов для парней. Последний месяц был потрясающим. Это реальность. Честно говоря, я как будто вернулся домой. Я чувствую себя как дома и наслаждаюсь этим», – сказал Сульшер.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о победе над «Брайтоном» (2:1).
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