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Оле-Гуннар Сульшер: «В «МЮ» чувствую себя как дома. Запомню этот момент на всю жизнь»

19.01.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о победе над «Брайтоном» (2:1).

«Возможно, мы могли сыграть и получше, чем в последние 15 минут, когда мы уступали. Думаю, в начале второго тайма мы могли закончить игру. Но в футболе никогда нельзя быть ни в чем уверенным до самого конца.

Маркус Рэшфорд – игрок топ-класса. Все начинается с трудолюбия. У него оно есть. Он работает так, как никто другой. Много бегает, контролирует мяч. Он обрел спокойствие при игре у чужих ворот. Он практикуется все время и уверен в себе. Думаю, он уже забил пару легендарных голов за 150 матчей. У него большое будущее.

Что мне больше всего нравится – влезать парням в головы и понимать, о чем они думают. Рэшфорд очень спокоен и сосредоточен при завершении. Я сказал это ему при нашей первой встрече. Он не реализовал несколько моментов, и я сказал ему: «Не парься, все будет в порядке. Просто успокойся».

Серия побед? Мне не на что жаловаться, не правда ли? Я улыбаюсь, это один из лучших моментов, который я запомню на всю жизнь. Я пережил американские горки. Круто быть здесь.

Соперник глубоко оборонялся. Парни показали с «Тоттенхэмом» и сегодня, что мы не сдаемся. У нас хороший командный дух. Нельзя все время играть в фэнтези. Иногда нам удавалось. Это отличные три очка.

Сегодня была проверка. Не думаю, что в итоге мы сыграли так, как нужно. Возможно, это следующий вызов для парней. Последний месяц был потрясающим. Это реальность. Честно говоря, я как будто вернулся домой. Я чувствую себя как дома и наслаждаюсь этим», – сказал Сульшер.

Сульшер выиграл первые 7 матчей в «МЮ», 6 из них – в чемпионате. Он превзошел рекорд Басби

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о победе над «Брайтоном» (2:1).
 
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Сульшер выиграл первые 7 матчей в «МЮ», 6 из них – в чемпионате. Он превзошел рекорд Басби
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