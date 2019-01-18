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Australian Open. 1/8 финала. Шарапова сыграет с Барти, Павлюченкова – со Стивенс

19.01.2019 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Петра Квитова (Чехия)  Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
20 января, 02.00
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Мария Шарапова (Россия)
Дата проведения
20 января, 03.30
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США)  Анжелик Кербер (Германия)
Дата проведения
20 января, 06.00
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США)  Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
20 января, 11.30
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Наоми Осака (Япония)  Анастасия Севастова (Латвия)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Серена Уильямс (США)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

 
 
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Australian Open Мельбурн, Австралия 14 – 27 января 2019 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертый...
 
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