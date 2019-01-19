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НХЛ. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Сан-Хосе», «Вегас» – «Питтсбург»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
20 января, 06.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
-
20 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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