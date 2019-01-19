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НХЛ. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Сан-Хосе», «Вегас» – «Питтсбург»

20.01.2019 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Анахайм 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Дата проведения
19 января, 21.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Юханссон (Бутчер, Братт)
1:1 – 9 Спронг (Хенрик, Ричи)
1:2 – 10 Терри (Спронг, Линдхольм)
1:3 – 45 Грант (Терри)
2:3 – 59 Братт (Бутчер)

 

Колорадо – Лос-Анджелес 7:1 (1:0, 6:0, 0:1)
Дата проведения
19 января, 23.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Седерберг (Бэрри)
2:0 – 20 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон)
3:0 – 22 Бэрри (Калверт, Керфут)
4:0 – 27 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон)
5:0 – 28 Дрис (Калверт)
6:0 – 34 Рантанен ()
7:0 – 35 Уилсон (Комфер, Седерберг)
7:1 – 47 Ковальчук (Даути, Копитар)

 

Бостон – Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Дата проведения
20 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Хейнен (Форсбакка-Карлссон)
1:1 – 18 Хитил ()
1:2 – 25 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Шей)
2:2 – 43 Маршанд (Бержерон, Пастрняк)
2:3 – 49 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Шаттенкирк)

 

Сент-Луис – Оттава 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Дата проведения
20 января, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Пол (Бедкер)
1:1 – 7 Тарасенко (О′Райлли)
2:1 – 37 Данн (Шенн, Бортуццо)
2:2 – 41 Пяярви-Свенссон (Демело, Смит)
3:2 – 52 Гуннарссон (Марун, О′Райлли)

 

Даллас – Виннипег 4:2 (3 период)
Дата проведения
20 января, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Ричи (Сегин, Клингберг)
2:0 – 20 Комо (Бенн, Линделль)
3:0 – 33 Факса (Линделль, Полак)
3:1 – 43 Лемье (Эплетон)
3:2 – 43 Коннор (Уилер)
4:2 – 58 Сегин (Радулов, Клингберг)

 

Тампа-Бэй – Сан-Хосе 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Дата проведения
20 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Жозеф ( Миллер, Чирелли)
2:0 – 17 Киллорн ()
2:1 – 19 Кэйн (Торнтон, Майер)
2:2 – 20 Кэйн (Шимек, Донской)
3:2 – 27 Гурде (Стэмкос, Палат)
4:2 – 32 Хедман (Кучеров)
5:2 – 45 Стэмкос (Макдона, Кучеров)
6:2 – 54 Стэмкос (Пойнт, Хедман)
6:3 – 59 Серенсен (Лабанк, Хеед)

 

Монреаль – Филадельфия 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Дата проведения
20 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 37 Конекны (Кутюрье, Гостисбеер)
0:2 – 38 ван Римсдайк (Хегг, Конекны)
1:2 – 47 Доми (Лехконен, Татар)
1:3 – 47 Патрик (Лоутон, Симмондс)
1:4 – 49 Патрик (Гостисбеер, Ворачек)
2:4 – 56 Кулак (Друэн, Галлахер)
2:5 – 59 Раффль (Кутюрье)

 

Нэшвилл – Флорида 0:3 (2 период)
Дата проведения
20 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Экблад (Боргстрем, Трочек)
0:2 – 13 Ватрано (Дадонов, Экблад)
0:3 – 22 Трочек (Сивиур)

 

Миннесота – Коламбус 2:0 (1 период)
Дата проведения
20 января, 05.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Гринуэй (Койл, Э.Стаал)
2:0 – 17 Паризе (Оберг, Раск)

 

Эдмонтон – Калгари
Дата проведения
20 января, 06.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Питтсбург 0:0 (1 период)
Дата проведения
20 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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