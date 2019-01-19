Australian Open. Пары. Соболенко проведет свою встречу в 1/8 финала, Саснович выбыла

Две белорусские теннисистки проведут свои встречи в парном разряде на Australian Open.

Александра Саснович (Беларусь, 31) вместе с Тэйлор Таунсенд (США, 93) сыграли с парой из Тайваня – Хаоцзин Чжань и Латиша Чжань.

Арина Соболенко (11) и Элиза Мертенс (Бельгия, 14) встретятся с представительницами Чехии – Барбора Крейчикова (201) и Катерина Синякова (34).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг