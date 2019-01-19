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Australian Open. Пары. Соболенко проведет свою встречу в 1/8 финала, Саснович выбыла
20.01.2019 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Две белорусские теннисистки проведут свои встречи в парном разряде на Australian Open.
Александра Саснович (Беларусь, 31) вместе с Тэйлор Таунсенд (США, 93) сыграли с парой из Тайваня – Хаоцзин Чжань и Латиша Чжань.
Арина Соболенко (11) и Элиза Мертенс (Бельгия, 14) встретятся с представительницами Чехии – Барбора Крейчикова (201) и Катерина Синякова (34).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
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Две белорусские теннисистки проведут свои встречи в парном разряде на Australian Open.
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