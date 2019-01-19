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Australian Open. Пары. Соболенко проведет свою встречу в 1/8 финала, Саснович выбыла

20.01.2019 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Две белорусские теннисистки проведут свои встречи в парном разряде на Australian Open.

Александра Саснович (Беларусь, 31) вместе с Тэйлор Таунсенд (США, 93) сыграли с парой из Тайваня – Хаоцзин Чжань и Латиша Чжань.

Арина Соболенко (11) и Элиза Мертенс (Бельгия, 14) встретятся с представительницами Чехии – Барбора Крейчикова (201) и Катерина Синякова (34).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Латиша Чжань (Тайвань)  Тэйлор Таунсенд (США) / Александра Саснович (Беларусь)
7:5|7:5
Дата проведения
20 января, 04.19
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия)  Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча
 
 
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Две белорусские теннисистки проведут свои встречи в парном разряде на Australian Open.
 
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