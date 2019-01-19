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НБА. Джордж принес «Тандер» победу в матче с «Филадельфией», 48 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Лейкерс»

20.01.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей. Пол Джордж спас «Оклахому» в матче с «Филадельфией» после ошибок Уэстбрука и Шредера.

48 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Лейкерс», которые выступают без травмированного Джеймса.

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Оклахома-Сити 115:117 (25:33, 31:26, 23:29, 36:29)
Дата проведения
19 января, 23.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Эмбиид (31 + 8 подборов + 6 передач), Редик (22), Симмонс (20 + 15 подборов + 9 передач + 6 потерь), Батлер (18), Чендлер (4)  старт; Шэмет (9), Мускала (6), Болден (3), Макконнелл (2).
Оклахома-Сити
Джордж (31), Уэстбрук (21 + 10 подборов + 6 передач), Адамс (16 + 9 подборов), Фергюсон (11), Грант (10 + 9 подборов)  старт; Шредер (21), Ноэл (4), Надер (3), Диалло (0), Паттерсон (0).

Шарлотт – Финикс 135:115 (39:26, 32:34, 38:26, 26:29)
Дата проведения
20 января, 01.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Даллас 111:99 (24:23, 34:19, 26:27, 27:30)
Дата проведения
20 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Сакраменто 101:103 (30:26, 27:25, 25:23, 19:29)
Дата проведения
20 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Милуоки 108:118 (24:33, 22:26, 36:28, 26:31)
Дата проведения
20 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Бостон 105:113 (36:28, 31:32, 22:23, 16:30)
Дата проведения
20 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика

Торонто – Мемфис 119:90 (23:19, 32:29, 45:14, 19:28)
Дата проведения
20 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Майами 103:117 (30:31, 27:24, 19:28, 27:34)
Дата проведения
20 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Лейкерс 138:134 OT (26:39, 20:25, 36:22, 38:34, 18:14)
Дата проведения
20 января, 04.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Кливленд 124:102 (37:25, 33:21, 31:30, 23:26)
Дата проведения
20 января, 06.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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