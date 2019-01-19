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НБА. Джордж принес «Тандер» победу в матче с «Филадельфией», 48 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Лейкерс»
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей. Пол Джордж спас «Оклахому» в матче с «Филадельфией» после ошибок Уэстбрука и Шредера.
48 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Лейкерс», которые выступают без травмированного Джеймса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
19 января, 23.30, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Эмбиид (31 + 8 подборов + 6 передач),
Редик (22),
Симмонс (20 + 15 подборов + 9 передач + 6 потерь),
Батлер (18),
Чендлер (4) старт;
Шэмет (9),
Мускала (6),
Болден (3),
Макконнелл (2).
- Оклахома-Сити
-
Джордж (31),
Уэстбрук (21 + 10 подборов + 6 передач),
Адамс (16 + 9 подборов),
Фергюсон (11),
Грант (10 + 9 подборов) старт;
Шредер (21),
Ноэл (4),
Надер (3),
Диалло (0),
Паттерсон (0).
- Дата проведения
-
20 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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