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Мбаппе о будущем: «Уверен, что завершу сезон в «ПСЖ», а там посмотрим»

20.01.2019 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча с «Генгамом» (9:0) ответил на вопрос испанских журналистов о возможности перехода в «Реал». 

«В футболе сложно рассуждать о будущем.

Я уверен, что завершу сезон в «ПСЖ», а там посмотрим», – сказал Мбаппе. 

 
 
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча с «Генгамом» (9:0) ответил на вопрос испанских журналистов о возможности перехода в «Реал».
 
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