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Мбаппе о будущем: «Уверен, что завершу сезон в «ПСЖ», а там посмотрим»
20.01.2019 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча с «Генгамом» (9:0) ответил на вопрос испанских журналистов о возможности перехода в «Реал».
«В футболе сложно рассуждать о будущем.
Я уверен, что завершу сезон в «ПСЖ», а там посмотрим», – сказал Мбаппе.
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча с «Генгамом» (9:0) ответил на вопрос испанских журналистов о возможности перехода в «Реал».
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