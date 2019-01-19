Мбаппе о будущем: «Уверен, что завершу сезон в «ПСЖ», а там посмотрим»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча с «Генгамом» (9:0) ответил на вопрос испанских журналистов о возможности перехода в «Реал».

«В футболе сложно рассуждать о будущем.

Я уверен, что завершу сезон в «ПСЖ», а там посмотрим», – сказал Мбаппе.