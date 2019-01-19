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Единая лига ВТБ. «Цмокі-Мінск» встретятся с «Химками» другие матчи

20.01.2019 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» встретятся дома с «Цмокамі». Этот матч станет первым для Ростислава Вергуна в качестве главного тренера белорусской команды.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Химки – Цмоки-Минск
Дата проведения
20 января, 15.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

Енисей – Астана
Дата проведения
20 января, 12.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
20 января, 18.00, «СК Юбилейный»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 13-0, УНИКС Россия – 11-2, Химки Россия – 10-2, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Астана Казахстан – 7-5, Зенит Россия – 7-5, Автодор Россия – 6-7, Нижний Новгород Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 4-9, Зелена-Гура Польша – 3-9, Парма Россия – 3-10, ВЭФ Латвия – 3-12, Цмокі-Мінск – 2-10. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» встретятся дома с «Цмокамі».
 
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