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Единая лига ВТБ. «Цмокі-Мінск» встретятся с «Химками» другие матчи
20.01.2019 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 20 января, в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА Россия – 13-0, УНИКС Россия – 11-2, Химки Россия – 10-2, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Астана Казахстан – 7-5, Зенит Россия – 7-5, Автодор Россия – 6-7, Нижний Новгород Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 4-9, Зелена-Гура Польша – 3-9, Парма Россия – 3-10, ВЭФ Латвия – 3-12, Цмокі-Мінск – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» встретятся дома с «Цмокамі».
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