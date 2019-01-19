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Арина Соболенко: «Когда мне было 12 лет, папин друг сказал: «О, ты будущая Шарапова». Я разозлилась»
20.01.2019 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как ее сравнивали с Марией Шараповой, сообщает
«Папа как-то рассказал историю. Когда мне было 12 лет, папин друг сказал: «О, ты будущая Шарапова». Я разозлилась. Ответила: «Я – будущая Соболенко, а не Шарапова», – сказала Соболенко.
Напомним,
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Арина Соболенко: «Когда мне было 12 лет, папин друг сказал: «О, ты будущая Шарапова». Я разозлилась»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как ее сравнивали с Марией Шараповой, сообщает telegraph.co.uk.
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