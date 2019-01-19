Арина Соболенко: «Когда мне было 12 лет, папин друг сказал: «О, ты будущая Шарапова». Я разозлилась»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как ее сравнивали с Марией Шараповой, сообщает telegraph.co.uk.

«Папа как-то рассказал историю. Когда мне было 12 лет, папин друг сказал: «О, ты будущая Шарапова». Я разозлилась. Ответила: «Я – будущая Соболенко, а не Шарапова», – сказала Соболенко.

Напомним, проиграла в 3 круге Australian Open 17-летней американке Аманде Анисимовой (3:6, 2:6)