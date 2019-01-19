Биончик об объединении «Луча» и «Днепра»: «Хочется верить, что в ближайшее время все станет более прозрачно»

Главный тренер «Луча» Иван Биончик прокомментировал информацию о возможном объединении команды с

– Разговоры об объединении с «Днепром»? Хочется верить, что в ближайшее время все станет более прозрачно.

– Когда появится какая-то конкретика?

– Не пытаюсь увиливать от ответа, но лично у меня нет для вас информации по этому поводу.

– Говорят, вы дали добро на продолжение работы с «Лучом», даже если команде все-таки придется переехать в Могилев.

– Хочется продолжить работу с командой. Под это дело приглашаем футболистов. Есть идеи по тому, как нам стать лучше, как разнообразить игру команды и качественно провести подготовку к сезону. На данный момент руководство заверило меня, что все будет в порядке. Рад, что мне доверяют и положительно оценивают работу всего тренерского штаба, – сказал Биончик.

«Говорят, через недельку что-то должно проясниться». Две самые загадочные команды межсезонья сыграли в Минске