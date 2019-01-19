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Биончик об объединении «Луча» и «Днепра»: «Хочется верить, что в ближайшее время все станет более прозрачно»

20.01.2019 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Луча» Иван Биончик прокомментировал информацию о возможном объединении команды с «Днепром»

– Разговоры об объединении с «Днепром»? Хочется верить, что в ближайшее время все станет более прозрачно.

– Когда появится какая-то конкретика?

– Не пытаюсь увиливать от ответа, но лично у меня нет для вас информации по этому поводу.

– Говорят, вы дали добро на продолжение работы с «Лучом», даже если команде все-таки придется переехать в Могилев.

– Хочется продолжить работу с командой. Под это дело приглашаем футболистов. Есть идеи по тому, как нам стать лучше, как разнообразить игру команды и качественно провести подготовку к сезону. На данный момент руководство заверило меня, что все будет в порядке. Рад, что мне доверяют и положительно оценивают работу всего тренерского штаба, – сказал Биончик.

«Говорят, через недельку что-то должно проясниться». Две самые загадочные команды межсезонья сыграли в Минске

 
Теги: Могилев
 
 
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Главный тренер «Луча» Иван Биончик прокомментировал информацию о возможном объединении команды с «Днепром» – Разговоры об объединении с «Днепром»? Хочется...
 
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