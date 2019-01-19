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Белорус Роман Тишков занял второе место на этапе КМ на велотреке в Новой Зеландии

20.01.2019 12:12 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорус Роман Тишков занял второе место на этапе КМ на велотреке в Новой Зеландии
Роман Тишков. Фото из VK-аккаунта Белорусской федерации велоспорта

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Роман Тишков занял второе место на этапе Кубка мира на велотреке в Кембридже (Новая Зеландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряную награду он выиграл в одном из самых сложных дисциплин - омниуме. По итогам четырех гонок Роман Тишков набрал 112 очков. Всего лишь на один балл опередил белоруса швейцарец Клаудио Имхоф - 113 баллов. Бронзовым призером в омниуме стал итальянец Лиам Бертаццо - 108 очков.

Заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке пройдет с 25 по 27 января в Гонконге. Главными стартами текущего сезона на велотреке станут чемпионат мира (27 февраля - 3 марта) в польском Прушкове и II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Роман Тишков занял второе место на этапе Кубка мира на велотреке в Кембридже (Новая Зеландия), сообщает...
 
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