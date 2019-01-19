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Старший тренер брестского «Динамо»: «Надеемся на приглашение еще нескольких новичков»
20.01.2019 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Старший тренер брестского «Динамо» Питер Левен поделился мнением о новичках, а также назвал причины временного отсутствия главного тренера Марцела Лички, сообщает
«Первые дни предсезонной подготовки всегда получаются тяжелыми для игроков, но мы все рады вернуться к работе и особенно увидеть несколько новых лиц в нашем коллективе.
Денис Лаптев – это лучший нападающий «Шахтера» в прошлом сезоне, Саша Павловец – отличный молодой защитник, ну и конечно Артем Милевский, который имеет огромный опыт и хорошо знаком с командой. Помимо этих трех игроков, мы также надеемся на приглашение еще нескольких новичков.
На первом этапе нужно разбудить организм после отпуска, немного побегать и подготовиться к работе на сборе в Абу-Даби.
К сожалению, тренировки начались без Марцела. Он сейчас получает лицензию-PRO и присоединится к нам через несколько дней. В декабре я тоже завершил два года обучения и по почте получил приятный подарок на Рождество», – сказал Левен.
Напомним, АБФФ
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Старший тренер брестского «Динамо» Питер Левен поделился мнением о новичках, а также назвал причины временного отсутствия главного тренера Марцела Лички,...
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