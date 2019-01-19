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Старший тренер брестского «Динамо»: «Надеемся на приглашение еще нескольких новичков»

20.01.2019 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старший тренер брестского «Динамо» Питер Левен поделился мнением о новичках, а также назвал причины временного отсутствия главного тренера Марцела Лички, сообщает пресс-служба клуба.

«Первые дни предсезонной подготовки всегда получаются тяжелыми для игроков, но мы все рады вернуться к работе и особенно увидеть несколько новых лиц в нашем коллективе.

Денис Лаптев – это лучший нападающий «Шахтера» в прошлом сезоне, Саша Павловец – отличный молодой защитник, ну и конечно Артем Милевский, который имеет огромный опыт и хорошо знаком с командой. Помимо этих трех игроков, мы также надеемся на приглашение еще нескольких новичков.

На первом этапе нужно разбудить организм после отпуска, немного побегать и подготовиться к работе на сборе в Абу-Даби.

К сожалению, тренировки начались без Марцела. Он сейчас получает лицензию-PRO и присоединится к нам через несколько дней. В декабре я тоже завершил два года обучения и по почте получил приятный подарок на Рождество», – сказал Левен.

Напомним, АБФФ запретила «Динамо» регистрировать новых игроков из-за того, что клуб не выплатил деньги за переход Павла Савицкого гродненскому «Неману».

 
 
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Старший тренер брестского «Динамо» Питер Левен поделился мнением о новичках, а также назвал причины временного отсутствия главного тренера Марцела Лички,...
 
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