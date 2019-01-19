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Фристайл. Кубок мира. Кушнир занял восьмое место, Романовская – 15-я

20.01.2019 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Фристайл

Кубок мира

Лейк-Плэсид, США

Лыжная акробатика

Мужчины

1. Хинди Вонг (Китай) – 121.27

2. Станислав Никитин (Россия) – 116.29

3. Илья Буров (Россия) – 113.72

8. Антон Кушнир (Беларусь) – 84.61

10. Павел Дик (Беларусь) – 82.21

11. Максим Густик (Беларусь) – 79.74

12. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 78.90

24. Артем Башлаков (Беларусь) – 69.66

Женщины

1. Менгтао Ху (Китай) – 89.88

2. Ки Шао (Китай) – 71.92

3. Нуо Ху (Китай) – 67.28

15. Александра Романовская (Беларусь)

 
 
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Фристайл Кубок мира Лейк-Плэсид, США Лыжная акробатика Мужчины 1.
 
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Чырвоны прамень
Газета Авангард
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