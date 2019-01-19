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Фристайл. Кубок мира. Кушнир занял восьмое место, Романовская – 15-я
20.01.2019 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Фристайл
Кубок мира
Лейк-Плэсид, США
Лыжная акробатика
Мужчины
1. Хинди Вонг (Китай) – 121.27
2. Станислав Никитин (Россия) – 116.29
3. Илья Буров (Россия) – 113.72
8. Антон Кушнир (Беларусь) – 84.61
10. Павел Дик (Беларусь) – 82.21
11. Максим Густик (Беларусь) – 79.74
12. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 78.90
24. Артем Башлаков (Беларусь) – 69.66
Женщины
1. Менгтао Ху (Китай) – 89.88
2. Ки Шао (Китай) – 71.92
3. Нуо Ху (Китай) – 67.28
15. Александра Романовская (Беларусь)
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Фристайл Кубок мира Лейк-Плэсид, США Лыжная акробатика Мужчины 1.
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