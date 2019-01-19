ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наполи» борется за чемпионство, но букмекеры дают 2,05 на победу против пятой команды Серии А. Повод для ставки без риска проиграть!

20.01.2019 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 20 января, в 22-30 в рамках Серии А «Наполи» принимает «Лацио».

Хозяева занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и являются фаворитами матча. Впрочем, коэффициент на победу «Наполи» достаточно высок – 2,05. Шанс на успех римлян оценивается в 3,85.

Таким образом, ставка на победу «Наполи» достаточно привлекательна. А благодаря акции букмекерской компании FAVBET «Ставка без риска» вы можете гарантировать как минимум возврат по первой ставке до 20 BYN. Подробнее о спецпредложении читайте по ссылке.

Сделать ставку без риска

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Старший тренер брестского «Динамо»: «Надеемся на приглашение еще нескольких новичков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика