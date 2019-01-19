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«Наполи» борется за чемпионство, но букмекеры дают 2,05 на победу против пятой команды Серии А. Повод для ставки без риска проиграть!
20.01.2019 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 20 января, в 22-30 в рамках Серии А «Наполи» принимает «Лацио».
Хозяева занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и являются фаворитами матча. Впрочем, коэффициент на победу «Наполи» достаточно высок – 2,05. Шанс на успех римлян оценивается в 3,85.
Таким образом, ставка на победу «Наполи» достаточно привлекательна. А благодаря акции букмекерской компании FAVBET «Ставка без риска» вы можете гарантировать как минимум возврат по первой ставке до 20 BYN. Подробнее о спецпредложении читайте
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