«Наполи» борется за чемпионство, но букмекеры дают 2,05 на победу против пятой команды Серии А. Повод для ставки без риска проиграть!

Сегодня, 20 января, в 22-30 в рамках Серии А «Наполи» принимает «Лацио».

Хозяева занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и являются фаворитами матча. Впрочем, коэффициент на победу «Наполи» достаточно высок – 2,05. Шанс на успех римлян оценивается в 3,85.