ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок Азии. 1/8 финала. Китай победил Таиланд, Иран играет с Оманом, Вьетнам выбил Иорданию

20.01.2019 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В плей-офф Кубка Азии Япония встретится с Саудовской Аравией, Австралия сыграет с Узбекистаном.

Кубок Азии

1/8 финала

Иордания – Вьетнам 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 2:4
Дата проведения
20 января, 14.00, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39 Абдуррахман, 1:1 – 51 Нгуен Конг Фыонг.
ИорданияШафи, Аль-Аджалин, Хаттаб, Бани-Ясин, Мурджан (Файсал, 71), Зеяд, Аль-Бахит (Хаддад, 98), Абдуррахман, Бани-Аттия, Аль-Равашде (Самир, 105), Аль-Тамари (Эрсан, 98).
ВьетнамДанг Ван Лам, Буй Тьен Зунг, Куэ Нгок Хай, Доан Ван Хау, До Зюи Мань, До Хунг Зунг, Нгуен Хюи Хунг (Нгуен Ван Тоан, 96), Нгуен Чонг Хоанг (Чан Минь Выонг, 117), Фан Ван Дык (Лыонг Сюан Чыонг, 105), Нгуен Куанг Хай, Нгуен Конг Фыонг (Нгуен Тьен Линь, 77).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
Предупреждение:
Бани-Аттия (57).

 

Таиланд – Китай 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
20 января, 17.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Джайдед, 1:1 – 67 Сяо Чжи, 1:2 – 71, пенальти Гао Линь.
ТаиландТедсунгнен, Кердкээв, Чунуонси, Бунматхан, Хемвибун, Сонгкрасин, Пуангчан, Кесарат (Анан, 81), Джайдед (Пхомбуппха, 63), Дангда, До.
КитайЯнь Цзюньлин, У Си (Чжао Сюйжи, 82), Чжан Линьпэн, Ши Кэ, Чжэн Чжи, У Лэй, Хао Цзюньминь, Лю Ян (Цзинь Цзиндао, 64), Фэн Сяотин, Юй Дабао (Сяо Чжи, 64), Гао Линь.
Предупреждения:
Пуангчан (8), Чжан Линьпэн (34), У Си (35), Кесарат (43), Джайдед (45), Ши Кэ (61), Цзинь Цзиндао (88).

 

Иран – Оман
Дата проведения
20 января, 20.00, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Япония – Саудовская Аравия
Дата проведения
21 января, 14.00, «Al-Sharjah Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Австралия – Узбекистан
Дата проведения
21 января, 17.00, «Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain»
превью матча онлайн статистика

 

ОАЭ – Кыргызстан
Дата проведения
21 января, 20.00, «Sheikh Zayed Sports City»
превью матча онлайн статистика

 

Южная Корея – Бахрейн
Дата проведения
22 января, 16.00, «Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)»
превью матча онлайн статистика

 

Катар – Ирак
Дата проведения
22 января, 19.00, «Al-Nahyan Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В плей-офф Кубка Азии Япония встретится с Саудовской Аравией, Австралия сыграет с Узбекистаном.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Почетный член МОК: «К России относятся предвзято из-за политики Путина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика