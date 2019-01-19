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Кубок Азии. 1/8 финала. Китай победил Таиланд, Иран играет с Оманом, Вьетнам выбил Иорданию
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В плей-офф Кубка Азии Япония встретится с Саудовской Аравией, Австралия сыграет с Узбекистаном.
Кубок Азии
1/8 финала
- Дата проведения
-
20 января, 14.00, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
- Голы:
-
1:0 –
39 Абдуррахман,
1:1 –
51 Нгуен Конг Фыонг.
Иордания –
Шафи, Аль-Аджалин, Хаттаб, Бани-Ясин, Мурджан (Файсал, 71), Зеяд, Аль-Бахит (Хаддад, 98), Абдуррахман, Бани-Аттия, Аль-Равашде (Самир, 105), Аль-Тамари (Эрсан, 98).
Вьетнам –
Данг Ван Лам, Буй Тьен Зунг, Куэ Нгок Хай, Доан Ван Хау, До Зюи Мань, До Хунг Зунг, Нгуен Хюи Хунг (Нгуен Ван Тоан, 96), Нгуен Чонг Хоанг (Чан Минь Выонг, 117), Фан Ван Дык (Лыонг Сюан Чыонг, 105), Нгуен Куанг Хай, Нгуен Конг Фыонг (Нгуен Тьен Линь, 77).
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
2:3,
2:4.
- Предупреждение:
-
Бани-Аттия
(57).
- Дата проведения
-
20 января, 17.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
- Голы:
-
1:0 –
31 Джайдед,
1:1 –
67 Сяо Чжи,
1:2 –
71, пенальти Гао Линь.
Таиланд –
Тедсунгнен, Кердкээв, Чунуонси, Бунматхан, Хемвибун, Сонгкрасин, Пуангчан, Кесарат (Анан, 81), Джайдед (Пхомбуппха, 63), Дангда, До.
Китай –
Янь Цзюньлин, У Си (Чжао Сюйжи, 82), Чжан Линьпэн, Ши Кэ, Чжэн Чжи, У Лэй, Хао Цзюньминь, Лю Ян (Цзинь Цзиндао, 64), Фэн Сяотин, Юй Дабао (Сяо Чжи, 64), Гао Линь.
- Предупреждения:
-
Пуангчан
(8), Чжан Линьпэн
(34), У Си
(35), Кесарат
(43), Джайдед
(45), Ши Кэ
(61), Цзинь Цзиндао
(88).
- Дата проведения
-
20 января, 20.00, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
- Дата проведения
-
21 января, 14.00, «Al-Sharjah Stadium»
- Дата проведения
-
21 января, 17.00, «Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain»
- Дата проведения
-
21 января, 20.00, «Sheikh Zayed Sports City»
- Дата проведения
-
22 января, 16.00, «Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)»
- Дата проведения
-
22 января, 19.00, «Al-Nahyan Stadium»
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В плей-офф Кубка Азии Япония встретится с Саудовской Аравией, Австралия сыграет с Узбекистаном.
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