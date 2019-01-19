Директор кропивницкой «Звезды»: «В ближайшее время будем определяться по сотрудничеству с Рассадкиным»

Исполнительный директор кропивницкой «Звезды» Андрей Перевозник рассказал, что клуб будет определяться по сотрудничеству с белорусским нападающим Глебом Рассадкиным.

«Аренда Рассадкина в ФК «Неман» закончилась, поэтому в ближайшее время будем определяться по сотрудничеству с этим белорусским футболистом», – сказал Перевозник.

Напомним, с лета 2018-го Рассадкин выступал за «Неман» на правах аренды, в 13 матчах чемпионата забил 1 мяч.

«Звезда» занимает последнее место во втором дивизионе чемпионата Украины .