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Директор кропивницкой «Звезды»: «В ближайшее время будем определяться по сотрудничеству с Рассадкиным»
20.01.2019 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполнительный директор кропивницкой «Звезды» Андрей Перевозник рассказал, что клуб будет определяться по сотрудничеству с белорусским нападающим Глебом Рассадкиным.
«Аренда Рассадкина в ФК «Неман» закончилась, поэтому в ближайшее время будем определяться по сотрудничеству с этим белорусским футболистом», – сказал Перевозник.
Напомним, с лета 2018-го Рассадкин выступал за «Неман» на правах аренды, в 13 матчах чемпионата забил 1 мяч.
«Звезда» занимает последнее место
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Директор кропивницкой «Звезды»: «В ближайшее время будем определяться по сотрудничеству с Рассадкиным»
Исполнительный директор кропивницкой «Звезды» Андрей Перевозник рассказал, что клуб будет определяться по сотрудничеству с белорусским нападающим Глебом...
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