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Кубок развития 2019 (U-17). Беларусь разгромила Таджикистан
20.01.2019 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В минском футбольном манеже стартовал Кубок развития 2019.
Кубок развития 2019 (U-17)
Группа А
Беларусь – Таджикистан 5:0 (3:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Назаров (аг), 11; 2:0 – Адамчик, 29; 3:0 – Плют, 35; 4:0 – Шестюк, 56; 5:0 – Шестюк, 73.
Беларусь: Сидорин, Макаренко, Шалашников (Якушевич, 73), Сычев (Киркицкий, 65), Ломако (Никипоренок, 41), Ковалевич (к) (Ровдо, 51), Плют (Шестюк, 41), Адамчик, Лисакович (Лицкевич, 65), Забелин (Ложкин, 51), Жук.
Запасные: Малашицкий, Калинин, Луцкий, Рум, Вощинин.
Таджикистан: М.Хасанов, Назаров, Сангов, Шарипов (Зийозода, 73), Холов, Панжиев (Азимов, 63), А.Хасанов (Камолов, 41), Эймуродов (Заиров, 41), Рахматов, Эмомали (к) (Ходжиев, 75), Исмоилов (Соиров, 41).
Предупреждения: Рахматов, 16; Сангов, 23; Шарипов, 31; Сидорин, 40+2; Эмомали, 43; Сойров, 80+1.
Бельгия – Финляндия 1:0
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В минском футбольном манеже стартовал Кубок развития 2019.
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