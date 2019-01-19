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Кубок развития 2019 (U-17). Беларусь разгромила Таджикистан

20.01.2019 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В минском футбольном манеже стартовал Кубок развития 2019.

Кубок развития 2019 (U-17)

Группа А

Беларусь – Таджикистан 5:0 (3:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Назаров (аг), 11; 2:0 – Адамчик, 29; 3:0 – Плют, 35; 4:0 – Шестюк, 56; 5:0 – Шестюк, 73.

Беларусь: Сидорин, Макаренко, Шалашников (Якушевич, 73), Сычев (Киркицкий, 65), Ломако (Никипоренок, 41), Ковалевич (к) (Ровдо, 51), Плют (Шестюк, 41), Адамчик, Лисакович (Лицкевич, 65), Забелин (Ложкин, 51), Жук.

Запасные: Малашицкий, Калинин, Луцкий, Рум, Вощинин.

Таджикистан: М.Хасанов, Назаров, Сангов, Шарипов (Зийозода, 73), Холов, Панжиев (Азимов, 63), А.Хасанов (Камолов, 41), Эймуродов (Заиров, 41), Рахматов, Эмомали (к) (Ходжиев, 75), Исмоилов (Соиров, 41). 

Предупреждения: Рахматов, 16; Сангов, 23; Шарипов, 31; Сидорин, 40+2; Эмомали, 43; Сойров, 80+1.

Бельгия – Финляндия 1:0

 
 
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В минском футбольном манеже стартовал Кубок развития 2019.
 
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