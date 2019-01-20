Алексей Бага: «Печенин? По словам руководства «Витебска» – поставлена точка. Мы, если это все демократично обозвать, не договорились по условиям»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о трансферной политике борисовского клуба.

- Насколько серьезны потери Володько, Гордейчука?

– История у каждого своя. Потеря пятерых человек — еще нужно вспомнить Полякова, Милуновича, Сигневича — очень ощутимая. Первое, что приходит на ум, человеческая жалость, все же много у нас совместных побед и событий. Прощаться всегда тяжело. Это сильные ребята, которые усилят свои новые клубы. Наша задача — найти замену.

- Насколько Дубайич — равноценная замена Сигневичу?

– Сейчас трудно об этом говорить. Начнется тренировочная работа, официальные игры — тогда будем проводить сравнения. Но я общался с Миличем, Дубайичем и другими по телефону и лично — все готовы работать, добиваться результатов.

- Потерь больше не предвидится?

– Думаю, нет. Все, кто вылетает в Турцию, останутся с нами. Единственное, работа в направлении кого-то найти и добавить к составу ведется каждый день.

- Печенин перейдет в БАТЭ?

– Довольно серьезный был интерес у нему. Много было личных бесед, созвонов, перезвонов, но не сложилось.

- Это точка?

– По словам руководства «Витебска» – поставлена точка. Мы, если это все демократично обозвать, не договорились по условиям, – сказал Бага в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

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