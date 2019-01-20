﻿ Алексей Бага: «Печенин? По словам руководства «Витебска» – поставлена точка. Мы, если это все демократично обозвать, не договорились по условиям». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Бага: «Печенин? По словам руководства «Витебска» – поставлена точка. Мы, если это все демократично обозвать, не договорились по условиям»

20.01.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о трансферной политике борисовского клуба.

- Насколько серьезны потери Володько, Гордейчука?

– История у каждого своя. Потеря пятерых человек — еще нужно вспомнить Полякова, Милуновича, Сигневича — очень ощутимая. Первое, что приходит на ум, человеческая жалость, все же много у нас совместных побед и событий. Прощаться всегда тяжело. Это сильные ребята, которые усилят свои новые клубы. Наша задача — найти замену.

- Насколько Дубайич — равноценная замена Сигневичу?

– Сейчас трудно об этом говорить. Начнется тренировочная работа, официальные игры — тогда будем проводить сравнения. Но я общался с Миличем, Дубайичем и другими по телефону и лично — все готовы работать, добиваться результатов.

- Потерь больше не предвидится?

– Думаю, нет. Все, кто вылетает в Турцию, останутся с нами. Единственное, работа в направлении кого-то найти и добавить к составу ведется каждый день.

- Печенин перейдет в БАТЭ?

– Довольно серьезный был интерес у нему. Много было личных бесед, созвонов, перезвонов, но не сложилось.

- Это точка?

По словам руководства «Витебска» – поставлена точка. Мы, если это все демократично обозвать, не договорились по условиям, – сказал Бага в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

Исаев о решении руководства «Витебска» не продавать Печенина: «Если решение принято из вредности, то это печально»

Николай Ходасевич: «Через полгода, вероятно, расстроенный сорвавшимся переходом Печенин волен выбирать, где ему продолжать карьеру. Думаете, он сильно поможет «Витебску»?»

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Евгения Павлова: «Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться за допинг? С хрена ли загуляли?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика