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Алексей Бага: «Печенин? По словам руководства «Витебска» – поставлена точка. Мы, если это все демократично обозвать, не договорились по условиям»
20.01.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о трансферной политике борисовского клуба.
- Насколько серьезны потери Володько, Гордейчука?
– История у каждого своя. Потеря пятерых человек — еще нужно вспомнить Полякова, Милуновича, Сигневича — очень ощутимая. Первое, что приходит на ум, человеческая жалость, все же много у нас совместных побед и событий. Прощаться всегда тяжело. Это сильные ребята, которые усилят свои новые клубы. Наша задача — найти замену.
- Насколько Дубайич — равноценная замена Сигневичу?
– Сейчас трудно об этом говорить. Начнется тренировочная работа, официальные игры — тогда будем проводить сравнения. Но я общался с Миличем, Дубайичем и другими по телефону и лично — все готовы работать, добиваться результатов.
- Потерь больше не предвидится?
– Думаю, нет. Все, кто вылетает в Турцию, останутся с нами. Единственное, работа в направлении кого-то найти и добавить к составу ведется каждый день.
- Печенин перейдет в БАТЭ?
– Довольно серьезный был интерес у нему. Много было личных бесед, созвонов, перезвонов, но не сложилось.
- Это точка?
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Алексей Бага: «Печенин? По словам руководства «Витебска» – поставлена точка. Мы, если это все демократично обозвать, не договорились по условиям»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о трансферной политике борисовского клуба.
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