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Евгения Павлова: «Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться за допинг? С хрена ли загуляли?»

20.01.2019 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о спортсменах с терапевтическими исключениями в биатлоне. 

– В инстаграме вызвал резонанс ваш комментарий. Ожидали, что разлетится по сети?

– Нет. Люди думают, что все такие чистые. Почему иностранцы не извиняются перед своими же? За лыжников, которые употребляли. Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться? С хрена ли загуляли? Пусть думают, что хотят. Мы не астматики, мы — чистые. Пусть болеют, сидят дома. Мы бегаем на своем здоровье. Вот он и пример: там отпахали — тут торкнуло. Мы не можем везде пахать. Пусть думают что хотят. Нам нечего скрывать.

– Это была реакция на какое-то событие?

– Мне написали: «Ты не можешь бороться. Ноги в руки и вперед. Что тебе тут делать?» Я говорю: «Не против. Пусть отправляют меня домой». Я всем уступлю. Если девчонки будут показывать лучше результат, я буду рада. Мне нечего скрывать. Я — чистый спортсмен. То, что иностранцы бегают на терапевтических исключениях, это каждому известно. Это не новость и не открытие. Не знаю, почему так отреагировали.

– Есть иностранцы, которых вы уважаете как спортсменов и верите, что бегают чистыми?

– Я ни к кому не отношусь, что «фу-у-у». Я уважаю свою команду. Знаю, что все чистые. А до других мне вообще дела нет. Показывают результаты и показывают. Возмущаются — значит, мы сильнее и лучше. 

 
Теги: Новости
 
 
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Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о спортсменах с терапевтическими исключениями в биатлоне.
 
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